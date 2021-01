barge n. 거룻배, (바닥이 평평한) 짐배

[bɑːrdʒ] 옛날에 거룻배 들이 짐을 싣고 갔던 곳이 bar지 (술집이지)(→바::지)!

(술 나르는 수단으로 많이 사용되었으니까)



They towed the barge out to the freighter.그들이 거룻배를 화물선이 있는 데까지 끌고 갔다.



arbitrate v. 중재하다, 조정하다

[ɑ́ːrbitrèit] 방송국에선 아! 비트 (음악) rate (비율)(→아:비트레이트)과



중재하라!

다른 음악 비율을 반반씩 방송하라고The manager arbitrated between two parties in a dispute.관리자가 양자 사이의 분쟁을 중재했다.



annotate v. (---에) 주(주석)를 달다, 주석하다

[ǽnətèit] 그는 그 음식이 맛이 없어서 an (하나)도 not (아니) ate (먹었다)

( →애너테이트)고 주석을 달았다 .

The professor annotated the report with comments.

그 교수가 그 보고서에 논평을 달았다.

