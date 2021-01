alliance n. 동맹; 제휴

[əláiəns] (연상). 동물 농장에서 all (모든) 동물들이 리이언스 (lions; 사자들)

(→얼라이언스)과 동맹 을 맺었다.(살아남으려고)



The company is in alliance with some other companies.그 회사는 다른 회사와 제휴를 맺고 있다.

fantastic a. 환상적인, 굉장한

[fæntǽstik] (연상). fan (선풍기, 송풍기)의 태 (두리)를 스틱 (→팬태스틱)으로

한다면 성능이 환상적인 것이 될까?



What a fantastic party!환상적인 파티야!파. fantasy n. 환상, 공상



ledger n. 회계장부, (회계) 원장

[lédʒəːr] (연상). 레저 (leisure;여가) 비용 회계장 부에 꼭 기록해야 한다.

She entered figures in the purchase ledger.

그녀는 구입 원장에 숫자를 기입했다.

