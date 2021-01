현대자동차의 아반떼(현지명 엘란트라)가 글로벌 자동차 시장 내 최대 격전지로 꼽히는 북미 시장에서 최고의 자리에 올라섰다.



현대차는 11일(현지시각) 열린 ‘2021 북미 올해의 차’ 온라인 시상식에서 아반떼가 제네시스 G80, 닛산 센트라와의 접전 끝에 승용차 부문 ‘올해의 차’에 최종 선정됐다고 12일 밝혔다.



제네시스 GV80이 최종 후보에 올랐던 스포츠유틸리티차(SUV) 부문에서는 포드 머스탱 마하 E가 뽑혔고, 트럭 부문은 포드 F-150이 ‘올해의 차’로 선정됐다.1994년 시작된 북미 올해의 차 시상은 매년 그해 출시된 차 가운데 최고를 뽑는 행사로, 미국과 캐나다의 자동차 전문 기자단 투표로 선정한다.북미 올해의 차 주최측은 아반떼에 대해 “세단 라인에서 인기를 끌고 있는 차량”이라며 “파라메트릭 다이나믹스 테마를 적용한 혁신적인 디자인, 디지털 키와 같은 첨단 편의사양, 연비 등을 높이 평가했다”고 평가했다.현대차 아반떼가 올해의 차를 수상한 것은 2012년에 이어 두 번째다. 북미 올해의 차 시상식이 제정된 1994년 이후로 한 번 이상 받은 차량은 쉐보레 콜벳과 혼다 시빅 등 두 대뿐이다.이번 수상으로 현대차는 2009년 현대 제네시스 세단(BH), 2012년 아반떼, 2019년 제네시스 G70(승용 부문)·현대 코나(유틸리티 부문) 등 총 5번 올해의 차를 수상했다.올해는 작년에 이어 한국 자동차가 북미 올해의 차 최종 후보를 가장 많이 배출한 해이기도 하다.승용차·SUV·트럭 부문에서 각각 3개 차종씩 총 9개 차종이 최종후보로 오른 가운데 현대·기아차에서만 3개 차종이 후보에 포함됐다.작년 3월 로스앤젤레스(LA)를 무대로 전 세계에 최초 공개된 아반떼는 작년 한 해 동안 미국 시장에서 10만대 이상 판매됐다. 올해는 50MPG(약 21.2km/ℓ) 이상의 복합연비(미국EPA 예상 연비 평가)를 갖춘 아반떼 하이브리드 모델과 아반떼 N, 아반떼 N라인 등 성능 모델을 추가할 예정이다.현대자동차 관계자는 “아반떼는 역동적인 디자인, 진보된 기술 그리고 연비와 성능까지 고객 니즈에 부합함으로써 2020년 한 해 동안 미국 시장에서 10만 대 이상 판매되며 지속적으로 큰 인기를 끌고 있다”며 “준중형 모델 최강자임을 확인시켜준 아반떼가 이번 수상을 계기로 미국 승용차 판매를 견인함은 물론 글로벌 시장에서도 더 큰 활약을 보일 것으로 기대된다”고 말했다.현대차는 11일(현지시각) 열린 ‘2021 북미 올해의 차(NACTOY, The North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year)’ 온라인 시상식에서 현대 아반떼(현지명 : 엘란트라)가 ‘북미 올해의 차’ 승용차 부문에 최종 선정됐다.

