[기적의 영단어 토익단어편 (46)] liable, outlay, stringent

liable a. 책임을 져야 할 ; ∼ 하기 쉬운

[láiəbəl] (연상) lie (거짓말 하다) + able (할 수 있는)= 거짓말 할 수 있는 사람은

나쁜 짓을 하기 쉬운 사람이고, 자기 말에 책임을 져야할 사람이다.



You are liable for the damage. 손해 배상의 책임은 당신에게 있소.



outlay n. 지출; 경비

[áutlèi] (연상) 돈을 지갑 out (밖에) lay (내어놓는)(→아우트레이) 것이 지출 이다.

It will involve a heavy outlay. 거기에는 많은 경비가 소요될 것이다.





a.(규칙 따위)[stríndʒənt] (연상). ① 시가전, 즉(거리)(안에서)(→스트린전트)는경우에규정에 의해 행해져야 한다.(민간이 다치지 않게)(줄, 선)로 하는(gent)(→스트린전트)는경우에규정에 의해 행해져야 한다.(줄을 타고 적진영에 들어가야하기 때문에)There would be more stringent controls on the possession of weapons. 무기 소지에 대한 보다 더 엄격한 통제가 있게 될 것이다.

