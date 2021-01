turnover n. 총매상고, 거래액; 이직율

[tə́ːrnòuvəːr] (연상) turn (돌리다)+ over (위로)(→터:노우버)= 사장은 직원들에게

늘 총매상고 의 수치를 위로 돌리라(=올려라)고 한다.



Daily turnover has been as much as 1 trillion won.일일 총매상고가 1조 달러에 달했다.



overprice v. 너무 비싼 값을 매기다

[òuvərpráis] (연상) 실제보다 over (넘어서, 초과해서) price (값을 매기는)



너무 비싼 값을 매기는

(→오우버프 라이스) 것이것이다.Don't overprice your house. 집값을 너무 비싸게 매기지 마라.



overdue a. (지급) 기한이 지난, 미불의(어음 따위)

[òuvərdjúː] (연상). ① over (넘은) + due (지급 기일이 된; 정해진)

= (지급) 기한이 지난

② 빌린 돈을 기간이 over (넘어서) 그대로 두 면(→오우버 듀:)

기한이 지난, 미지불의 상태가 된다.

It was long overdue. 그것은 기한이 너무 지났다.

