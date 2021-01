[기적의 영단어 토익단어편 (49)] pitfall, plummet, shareholder

pitfall n. 생각지 않은 위험, 함정

[pítfɔ̀ːl] (연상) 밑으로 몇 피트 (feet) fal l(떨어지는)(→핕포올) 것이 바로

함정 에 빠지는 것이고, 생각지 않은 위험 이다.



It's a pitfall many people do fall into.그것은 많은 사람들이 빠지게 되는 함정이다.



plummet v. 수직으로 떨어지다, 폭락하다

[plʌ́mit] (연상) 어떤 물건을 높은 곳에서 풀어 밑 (→플러밑)으로



수직으로 떨어진다

떨어뜨리면This caused prices to rise and stocks to plummet.이것은 물가를 상승시키고 주식을 폭락하게 했다.



shareholder n. 주주(株主) (미국; stockholder)

[ʃɛ́ərhòuldəːr] (연상). share (주식)을 holder (가진 사람)(→쉐어호울더:)가

바로 주주 다.

You can even buy our stock and come to shareholder meetings.

당신은 우리의 주식을 싸서 주주총회에 참석할 수도 있다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의