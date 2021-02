[기적의 영단어 토익단어편 (51)] collateral, voucher, browse

collateral a. 담보로 한 n. 담보물

[kəlǽtərəl/ (연상). 그는 지금까지 컬렉트(collect)를 (모은 것을)(→컬래터럴)

kɔl-] 담보물 로 은행에서 돈을 빌렸다.



They kept his house collateral.그들은 그의 집을 담보로 잡아두고 있었다.



voucher n. 보증인; (현금 대용의) 상환권, 상품권(coupon)

[váutʃər] (연상). 바우 의 처 (아내)(→바우쳐)가 나에게 상품권 을 주었다.



This voucher can be redeemed at any of our branches.이 상품권은 우리의 어느 지점에서나 상품과 교환할 수 있다.a hotel voucher 숙박권



browse v. (상품을) 이것저것 구경하다.

[brauz] (연상) 순희는 블라우스 (blouse)(→블라우즈) 사려고 이것저것 구경했다 .

There's plenty of little shops and things to browse through to kill time.

시간을 보내기 위해 둘러보며 구경할 작은 가게와 물건들이 많이 있다.

파. browser n. 상품을 구경하며 다니는 사람

