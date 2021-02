[기적의 영단어 토익단어편 (54)] personnel, corps, unity

personnel n. (회사 등의)인원, 전 직원; 인사부[과] a. 직원의, 인사의

[pə̀ːrsənél] (연상). 회사 내의 person (사람들)과 앨 (애를)(→퍼:선:앨) 합쳐서 인원 이라고

하고 인사과 에서 담당한다. (부양하는 애들도 인사과에

이름이 등록되어 있다.)

He is a personnel manager. 그는 인사 부장이다.

corps n. ~단(團), 단체, ~대(隊) ; 군단

[kɔ:r] (연상).1970년대까지 우리나라에 파견되었던 피스 코 (Peace Corps)

(→코:)가 평화봉사 단 이다.

My younger brother is an officer in the Marine Corps.

내 동생은 해병대 장교다.

unity n. 통일, 단일(성); 합병

[júːnəti] (연상). 윤희 의 티 (셔츠)(→유: 니티) 는 형식이 통일 되어 있다.

(윤이 나는 티셔츠로)

Complete political unity is impossible to achieve.

완전한 정치적 통합은 이루기 어렵다.

