울산대학교 기계공학부 박홍석 교수.

울산대학교는 기계공학부 박홍석(69·생산 및 설계공학 전공·사진) 연구교수가 SCI급 국제 학술지인 ‘어플라이드 사이언스’(Applied Sciences)에서 수여하는 최우수 논문상을 수상했다고 16일 밝혔다.



이 상은 지난 2019년부터 지난해까지 2년 동안 ‘어플라이드 사이언스’에 게재된 논문을 평가해 수여된다.



수상 논문은 박 교수가 2019년 8월에 게재한 ‘인더스트리 4.0 맥락에서 스마트 사이버-물리적 제조 시스템 개발(Development of a Smart Cyber-Physical Manufacturing System in the Industry 4.0 Context)’로, AI(인공지능)와 IIoT(산업 사물인터넷) 등 ICT 기술과 CPS(가상 물리 시스템), 인지 에이전트 등 첨단 제조 기술을 기반으로 지능화된 스마트 제조 시스템을 개발한 것이다.이 논문은 4차 산업혁명의 핵심 기술을 응용해 산업현장에서 발생하는 각종 생산 장애 요소들에 자율적으로 대응하는 방법을 제시해 공장 지능화를 구현했다는 점에서 높은 평가를 받았다.박 교수는 1993년 울산대 임용 이후 생산품질을 확보하는 자동화기술을 개발해 산업체에 기술을 이전하는 등 학문적 성과로 국가와 지역사회 산업 발전에 기여하고 있다.

