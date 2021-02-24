¡°°¥µî¿µÇâºÐ¼® ÅëÇÑ ÇÕÀÇ¾È µµÃâ±îÁö ±â´Ù¸°´Ù¡±

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±¹Åä±³ÅëºÎ°¡ ¿ï»ê½ÃÀÇ °ÇÀÇ¸¦ ¼ö¿ëÇØ ¾ßÀ½Áö±¸ °¥µî¿µÇâºÐ¼®ÀÌ ³¡³¯ ¶§±îÁö ÇÑ±¹ÅäÁöÁÖÅÃ°ø»ç(LH)ÀÇ °ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃ °³¹ß Áö±¸°èÈ¹ °ü·Ã ÀÇ°ß¼ö·Å ½ÃÇÑÀ» ¿¬ÀåÇØÁÖ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù.
¿ø·¡ ±¹ÅäºÎ°¡ Åëº¸ÇÑ ÀÏÁ¤´ë·Î¶ó¸é ¿ï»ê½Ã´Â ¿À´Â 26ÀÏ±îÁö LH°¡ ¿¾ ¾ßÀ½±Ù¸°°ø¿ø ºÎÁö ÀÏ´ë¿¡ ÃßÁøÇÏ´Â ¾ßÀ½Áö±¸°èÈ¹¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ßÀ» Á¦ÃâÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¸¸¾à ÀÌ ½ÃÇÑ ¾È¿¡ ÀÇ°ß¼­¸¦ ³»Áö ¾ÊÀ¸¸é ‘ÇàÁ¤ ¹®¼­»óÀ¸·Î´Â’ LHÀÇ Áö±¸°èÈ¹¿¡ ´ëÇÑ ¿ï»ê½Ã Â÷¿øÀÇ º°µµ ÀÌ°ßÀÌ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î °£ÁÖµÈ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ±¹ÅäºÎ°¡ ÀÇ°ßÁ¦Ãâ ½ÃÇÑÀ» ¿¬ÀåÇØÁÖ±â·Î ÇÑ ¸¸Å­ ¿ï»ê½Ã·Î¼± ‘°ø°øÀÓ´ëÁÖÅÃ °³¹ß vs °ø¿ø º¸Á¸’ Âù¹Ý °¥µîÀ» Ç® °¥µî¿µÇâºÐ¼® ¿ë¿ª¿¡ ÁýÁßÇÒ ½Ã°£À» ¹ú ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.

24ÀÏ ±¹ÅäºÎ´Â º»Áö¿ÍÀÇ ÀüÈ­ÅëÈ­¿¡¼­ “¿ï»ê½Ã°¡ °¥µî¿µÇâºÐ¼®À» ÅëÇØ ÇÕÀÇµÈ Á¶Á¤¾ÈÀ» µµÃâÇÒ ¶§±îÁö LHÀÇ ¾ßÀ½Áö±¸°èÈ¹¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß Á¦ÃâÀ» µ¶ÃËÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼­ ¿ï»ê½Ã´Â ÀÌ´Þ ÃÊ ±¹ÅäºÎ¿¡ °ø¹®À» º¸³» ‘LH°¡ ¾ßÀ½Áö±¸¿¡ ÃßÁø ÁßÀÎ °ø¿øÀ¶ÇÕÇü °ø°øÁö¿ø ¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅÃ °ø±ÞÃËÁøÁö±¸ »ç¾÷¿¡ ´ëÇÑ °ü°è±â°ü ÀÇ°ßÁ¶È¸ ÀýÂ÷¸¦ Áß´ÜÇØ´Þ¶ó’°í °ÇÀÇÇß´Ù.
‘¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö °³¹ß vs °ø¿ø Á¸Ä¡’¸¦ µÑ·¯½Ñ Âù¹Ý °¥µîÀÌ Ã·¿¹ÇØ °¥µî¿µÇâºÐ¼® ¿ë¿ª ÀýÂ÷¸¦ ÃßÁø ÁßÀÎ ¸¸Å­, Á¶Á¤¾ÈÀÌ µµÃâµÉ ¶§±îÁö ¸¸ÀÌ¶óµµ »ç¾÷ ÃßÁøÀ» ¸ØÃç´Þ¶ó´Â °Å¿´´Ù.
Áö³­ ¿¬¸»²² °³¹ß »ç¾÷ÀÚÀÎ LH¿¡ ¸ÕÀú ÀÏ½Ã Áß´ÜÀ» ¿äÃ»ÇßÁö¸¸ ¹Þ¾Æµé¿©ÁöÁö ¾ÊÀÚ, »ç¾÷ Çã°¡±ÇÀÚÀÎ ±¹ÅäºÎ¿¡ Á÷Á¢ ÀÌÀÇ¸¦ Á¦±âÇÏ°í ³ª¼­°Ô µÆ´Ù.

±¹ÅäºÎ´Â ÀÌ·± ¿ï»ê½Ã °ÇÀÇ¸¦ ºÎºÐ ¼ö¿ëÇß´Ù.
±¹ÅäºÎ ¹Î°£ÀÓ´ëÁÖÅÃ °ü°èÀÚ´Â “´Ù¸¥ ±â°ü¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß¼ö·ÅÀº Áß´Ü ¾øÀÌ °è¼Ó ÁøÇàÇÏµÇ ´Ü, ¿ï»ê½ÃÀÇ ÀÇ°ßÀº °¥µî¿µÇâºÐ¼®ÀÌ ³¡³­ ÀÌÈÄ Á¦Ãâ¹Þ´Â °ÍÀ¸·Î ½ÃÇÑÀ» ¿¬ÀåÇÏ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯¸é¼­ “Áö±¸°èÈ¹ ½ÂÀÎÀ» À§ÇÑ ÀýÂ÷·Î °ü°è±â°ü ÀÇ°ß¼ö·Å ½ÃÇÑÀ» ÀÌ´Þ 26ÀÏ·Î Á¤ÇÏ±ä ÇßÁö¸¸ ¾îÂ¥ÇÇ ½ÂÀÎ½ÃÁ¡Àº ¿Ã ¿¬¸»Àº µÅ¾ß °¡´ÉÇÑ ¸¸Å­, ±× Àü±îÁö Á¢¼öµÇ´Â ÀÇ°ßÀº ½ÃÇÑÀÌ Áö³ª´õ¶óµµ Åë»ó ¹Ý¿µÇÑ´Ù”°í ºÎ¿¬Çß´Ù.
¾Õ¼­ ¿ï»ê½Ã´Â LH¿¡µµ °°Àº ³»¿ëÀ» Á¤½Ä ¿äÃ»Çß°í, LH ¿ª½Ã ±¹ÅäºÎ¿Í °°Àº ÀÔÀåÀÎ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¿ï»ê½Ã´Â È¯¿µÇß´Ù.
½Ã °ü°èÀÚ´Â “±¹ÅäºÎ °ø¹®¿¡´Â ‘¿À´Â 26ÀÏ±îÁö ÀÇ°ßÀ» ³»Áö ¾ÊÀ¸¸é ÀÌ°ßÀÌ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î °£ÁÖÇÑ´Ù’°í ¸í½ÃµÅ ÀÖ¾î ÀÏ´Ü ÁöÀÚÃ¼¿¡ ÀÇ°ßÈ¸½ÅÀ» ¹Þ°í ÀÖ±â´Â Çß´Ù”¸é¼­ “¸¶°¨½ÃÇÑÀ» ¿¬ÀåÇØÁØ´Ù¸é ½Ã°£¿¡ ¦i±âÁö ¾Ê°í °¥µî ÇØ¼Ò¿¡ º¸´Ù ÁýÁßÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ¿ï»ê½Ã´Â Áö³­ 19ÀÏ ¾ßÀ½Áö±¸ °¥µî¿µÇâºÐ¼® ¿ë¿ªÀ» ¹ßÁÖ, ¿À´Â 3¿ù 3ÀÏ±îÁö ¿ë¿ª¼öÇà¾÷Ã¼¸¦ °ø¸ðÇÑ´Ù. ¿ë¿ª±â°£Àº Âø¼öÀÏ·ÎºÎÅÍ 6°³¿ùÀÌ¸ç, ¿ë¿ªºñ´Â 5,000¸¸¿øÀÌ´Ù.

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¿ï»êµµ¼­°ü°ú ¿ï»ê¿µ¶ô¿ø »çÀÌ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿¾ ¾ßÀ½±Ù¸°°ø¿ø ºÎÁö´Â 1962³â 5¿ù °ø¿ø½Ã¼³·Î °áÁ¤µÆÁö¸¸, Àå±â ¹ÌÁýÇà µÅ¿À´Ù Áö³­ÇØ 7¿ù ÀÏ¸ôÁ¦ ½ÃÇàÀ¸·Î 58³â ¸¸¿¡ °³¹ßÇàÀ§°¡ °¡´ÉÇØÁ³´Ù. ¸íÄªµµ ‘¾ßÀ½Áö±¸’·Î ¹Ù²î¾ú´Ù.








 


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    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
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