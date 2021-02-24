¡°°¥µî¿µÇâºÐ¼® ÅëÇÑ ÇÕÀÇ¾È µµÃâ±îÁö ±â´Ù¸°´Ù¡±

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ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ¿ï»ê½Ã´Â Áö³ 19ÀÏ ¾ßÀ½Áö±¸ °¥µî¿µÇâºÐ¼® ¿ë¿ªÀ» ¹ßÁÖ, ¿À´Â 3¿ù 3ÀÏ±îÁö ¿ë¿ª¼öÇà¾÷Ã¼¸¦ °ø¸ðÇÑ´Ù. ¿ë¿ª±â°£Àº Âø¼öÀÏ·ÎºÎÅÍ 6°³¿ùÀÌ¸ç, ¿ë¿ªºñ´Â 5,000¸¸¿øÀÌ´Ù.
ÇÑÆí LH´Â Áö³ 12¿ù ±¹ÅäºÎ¿¡ ¾ßÀ½Áö±¸°èÈ¹ ½ÂÀÎ ½ÅÃ»À» ³Â´Ù.
¾ÖÃÊ °èÈ¹Àº 4,220¼¼´ë ±Ô¸ð¿´Áö¸¸ 3,596¼¼´ë·Î 624¼¼´ë ÁÙ¿´´Ù. ÇÙ½ÉÀº ¡â°øµ¿ÁÖÅÃ¿ëÁö ¸éÀûÀº ±âÁ¸(20¸¸3,950§³)º¸´Ù 3¸¸5,670§³ Ãà¼Ò(16¸¸8,280§³)ÇÏ´Â ´ë½Å ¡â°ø¿ø³ìÁö ¸éÀûÀº ±âÁ¸(44¸¸8,000§³) °èÈ¹º¸´Ù 6¸¸7,000§³ È®´ë(51¸¸5,000§³)Çß´Ù´Â ´ë¸ñÀÌ´Ù. ´Ã¾î³ ³ìÁöºñÀ²Àº ³²±¸ ¹®¼ö¿ùµåÄÅ Ãà±¸°æ±âÀå ±Ô¸ð¿Í ¸Â¸Ô´Â Å©±â·Î ÀüÃ¼ »ç¾÷¸éÀû Áß ³ìÁöºñÀ²Àº ±âÁ¸ 62%¿¡¼ 73%·Î È®´ëµÆ´Ù.
¿ï»êµµ¼°ü°ú ¿ï»ê¿µ¶ô¿ø »çÀÌ¿¡ À§Ä¡ÇÑ ¿¾ ¾ßÀ½±Ù¸°°ø¿ø ºÎÁö´Â 1962³â 5¿ù °ø¿ø½Ã¼³·Î °áÁ¤µÆÁö¸¸, Àå±â ¹ÌÁýÇà µÅ¿À´Ù Áö³ÇØ 7¿ù ÀÏ¸ôÁ¦ ½ÃÇàÀ¸·Î 58³â ¸¸¿¡ °³¹ßÇàÀ§°¡ °¡´ÉÇØÁ³´Ù. ¸íÄªµµ ‘¾ßÀ½Áö±¸’·Î ¹Ù²î¾ú´Ù.
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