[기적의 영단어 토익단어편 (56)] lockout, shift, fire

lockout n. 직장 폐쇄

[lɑ́kàut] (연상). 직장 문을 lock (잠그고) out (밖으로)(→락아웃) 나가는 것이 직장 폐쇄 다.

If the offer is rejected, the lockout could resume after 80 days.

만약 그 제의가 거절된다면 80일후 직장 폐쇄가 재개될 수 있을 것이다.

shift n. 변화; 교대근무 v. 바꾸다

[ʃift] (연상). 어떤 것을 변화 , 바꾸는 것이 쉽다 (→쉽(트)).

He tried to shift the responsibility onto someone else.

그는 책임을 다른 사람에게 돌리려했다.

fire v. 해고하다, 발사하다

[faiər] (연상). ①종업원에게 fire (불)을 갖다 대는 것과 같은 것이 해고하는

② 옛날엔 대포를 발사할 때 화약에 불 (fire) (→파이어)을 붙여 발사 라고 했 다.

He was fired from his job. 그는 일자리에서 쫓겨났다.

