SK이노베이션 울산Complex 석유1공장 ‘박장대소’ 시리즈 눈길

▲ SK에너지 정유1 Unit 구성원들이 박장대소 1탄, ‘유퀴즈 with 박공’에 참여해 다트 게임을 즐기고 기념사진을 촬영하고 있다.

코로나19 팬데믹의 장기화로 인한 사회적 거리두기와 비대면 문화가 필수가 된 요즈음 조직 분위기와 소통을 활성화하기 위해 마련한 SK이노베이션 울산Complex(이하 울산CLX) 석유1공장의 ‘박장대소’ 시리즈가 눈길을 끌고 있다.



3일 울산CLX에 따르면 석유1공장의 박장대소 시리즈는 ‘손뼉을 치며 크게 웃는다(拍掌大笑)’는 뜻을 가진 사자성어에 ‘박공(박기원 석유1공장장)과 함께, 장소를 불문하고, 대화하고, 소통하자’는 의미를 담은 석유1공장만의 조직문화 활성화 프로그램이다.



이 프로그램은 지난해 7월, 1탄인 ‘유퀴즈 with 박공’을 시작으로, 11월 2탄 ‘아드님은 잘 있습니다, 올해 1월 3탄 ‘우리 얼굴 좀 알고 지내요’ 등이 진행됐다.1탄인 ‘유퀴즈 with 박공’은 인기 TV프로그램인 ‘유퀴즈 온 더 블록’에 착안해 석유1공장 내 각 Unit을 찾아가 다트 게임을 하고 퀴즈를 풀며, 획득한 점수에 따라 소정의 상품을 지급하는 방식으로 진행됐다.‘유퀴즈 with 박공’은 ‘알.쓸.공.잡(알아두면 쓸모있는 공정 잡학 지식)’ 등 업무 공정과 안전에 관련된 문제들로 퀴즈를 구성해, 역량 향상에 도움이 됐다는 구성원들의 평이 이어졌다.2탄 ‘아드님은 잘 있습니다’는 울산이 연고지가 아닌 구성원 26명의 부모님을 위해 마련됐다. SK에너지 박기원 석유1공장장은 울산CLX의 코로나19 방역 상황, 자녀의 업무 및 생활 소개, 안부 인사 등을 담은 정성 가득한 손편지가 간식과 함께 배송됐다.한 구성원의 부모는 “자식을 멀리 보낸 후 걱정이 많았는데 회사에서 좋은 분들을 만나 잘 적응하고 있다는 소식을 들을 수 있어서 안심이 됐다”고 말했다.올해 1월부터 진행한 ‘우리 얼굴 좀 알고 지내요~’는 박장대소 시리즈의 3탄. 이는 지난 2월 26일 마무리됐다.박 공장장은 울산CLX의 세대교체가 진행되는 상황에서 석유1공장의 저연차 구성원 총 55명과의 순차적인 만남을 통해 안전, 세대공감, 소통의 방식(할 말 하는 문화) 등에 대해 서로의 생각을 나누며 상호 신뢰를 형성하고자 이번 프로그램을 준비했다.5인 이상 집합금지 및 방역수칙을 철저히 준수하며, 박 공장장은 저연차 구성원들과의 티타임을 통해 업무 상황에서의 애로사항, 공장장에게 바라는 점들을 터놓고 대화하는 시간을 가졌다.울산CLX 관계자는 “앞으로도 센스 넘치는 프로그램을 통해 공장장부터 저연차 구성원까지 막힘 없는 소통으로 최고의 시너지를 내며 박장대소하는 석유1공장이 되기를 기대된다”고 말했다.

