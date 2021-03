leave n. 휴가

[liːv] (연상). 회사를 잠시 leave (떠나는) 것이 휴가 다.

The executive director was on leave.



상무는 휴가 중이다.

trainee n. 직업훈련생, 수습사원

[treiníː] (연상). train (훈련) 이 (→트레이니) 필요한 사람이 직업훈련생 이다.

He is a trainee from Indonesia.



그는 인도네시아에서 온 직업연수생이다.파. traineeship n. 훈련생의 신분



dismiss v. 해고하다, 떠나게 하다

[dismís] (연상). 사장님은 “ 디스 (this, 이것)를 miss (놓치는)(→ 디스미스)

사람이나 디스 (this)를 miss (잘못)한 사람은 해고한다 .”라고 말했다.

He was dismissed for drunkenness.

그는 술버릇이 나빠서 해고당했다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의