vacancy n. 결원, 공석(=opening)

연상. 퇴직한 베이컨 씨 (→베이컨시)의 자리가 결원 으로 있다.

We must fill up a vacancy next week.



대직

은

ate

지적했다

design

ate

대지그네잇

지명했다

리

타이어

퇴직하는

다음 주까지 결원을 보충해야 한다.designate v.; 임명하다(=appoint)연상. ①(代職; 대리근무)(식사하고)(→대지그네잇)하라고(디자인)하는 일은(밥먹고)(→)나서(배불러야 디자인 잘하니까)Thompson has been designated captain of the team.Thompson은 그 팀의 주장으로 임명되었다.파. designation n. 임명, 지정; 지시retire v.연상. 시골 마을, 즉(里)에(차를 타고)(→리타이어)로 물러가는것이것이다. (퇴직하면 주로 시골로 들어간다)Their retirement policy requires employees to retire at age 60.그들의 은퇴방침은 직원들이 60세에 은퇴할 것을 요구하고 있다.파. retirement n. 퇴직, 은퇴; 퇴거 retiree n. 퇴직자retired a. 퇴직한

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의