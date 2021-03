▲ 제6회 울주세계산악영화제 개최 공식 기자회견'이 9일 울산시청 시민홀에서 열린 가운데 (사)울주세계산악영화제 이사장인 이선호 울주군수, 포스터를 제작한 장은경 작가 , 집행위원장 배창호 감독, 홍보대사인 산악인 엄홍길· 배우 설인아가 손으로 산 모양을 만들어 보이며 영화제 성공을 기원하고 있다. 우성만 기자

올해 울주세계산악영화제는 가을이 아닌 봄에 열려 국내 국제영화제중 가장 먼저 선을 보인다.

울주세계산악영화제 사무국은 9일 울산시청에서 기자회견을 열어 올해 영화제 개최계획을 발표했다.

영화제는 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환경에 따라 지난해 처음 선보여 호평을 받았던 온라인 영화 상영과 자동차 극장을 그대로 이어간다. 또 관객들이 야외에서 영화를 즐길 수 있는 헤드셋 극장과 별빛야영장 상영이 신설된다.



영화제는 올해 4월 2일부터 11일까지 10일간 열린다.5회 영화제까지 가을에 열렸던 영화제는 올해부터 봄에 열린다.올해 영화제 슬로건은 '늘 푸른 산'이다.올해 행사에서는 43개국 146편의 영화가 상영된다.개막작은 스와보미르 바트라(오스트리아) 감독의 다큐멘터리 ‘K2 : 미션 임파서블’ 이다. 이 작품은 2018년 7월 히말라야 K2정상에서 세계최초로 스키 하강을 시도한 안제이 바르길의 감동스토리를 담고 있다.상영 장소는 영남알프스 복합웰컴센터를 중심으로 별빛야영장, 서울주문화센터, 울주중부청소년수련관 등으로 다양해진다.온라인 상영은 103편을 대상으로 진행된다.영화제 측은 올해 국제경쟁 부문에 출품된 18개국 30편을 대상으로 총 5개 분야에서 시상할 예정이다.또 아시아영화진흥기구인 넷팩(The Network for the Promotion of Asian Cinema·NETPAC)이 아시아 최고 영화에 수여하는 넷팩상을 놓고는 7개국 10편의 작품이 각축을 벌인다.매년 산악문화 발전에 기여한 공로가 큰 인물 중 영화제 슬로건에 맞는 사람을 선정하는 '울주세계산악문화상' 수상자는 프랑스의 산악인이자 작가인 카트린 데스티벨(60)이 선정됐다.그는 1990년 여성 최초로 파키스탄 카라코람에 있는 트랑고 타워를 등반하는 등 발군의 실력을 발휘한 산악인으로 꼽힌다.티켓은 온라인 상영은 5,000원(103편 대상으로 열흘간 이용 가능), 일반 관람권 3,000원(상영 회차당), 자동차 극장 5,000원(차량 1대당) 등이다.이날 배창호 집행위원장은 "산은 우리에게 푸르름을 주고, 푸르름은 젊음과 희망의 이미지다. 관객들이 겨우내 움츠렸던 몸과 마음을 활짝 펴고, 봄과 함께 찾아올 푸른 산을 맞이하길 바란다"며 “울주에 여러 문화콘텐츠가 있지만 울주세계산악영화제가 울주 홍보대사로 앞으로 큰 역할을 할 것”이라고 말했다.이외에도 이날 배 집행위원장은 올해 영화제에서는 2중 방역을 실시할 예정이라고 밝혔다. 영남알프스 복합웰컴센터를 방문하는 모든 관람객을 1차로 방역하고 행사장에 들어가는 관람객을 2차로 방역해 코로나19상황에서 안전에 만전을 기할 예정이다.이선호 울주세계산악영화제 이사장은 "울주세계산악영화제는 해마다 새로운 도전 국내외 최고 영화제로 성장 기틀을 마련하고 있고, 지난해 코로나19라는 악재 속에도 자동차 극장과 온라인 상영으로 새로운 가능성을 확인했다"면서 " 올해는 야외 상영을 늘이는 등 자연친화적 독창적 콘텐츠가 더해진 울주세계산악영화제가 지친 몸과 마음을 따뜻하게 위로하고, 비대면 시대 국제영화제의 롤모델이 될 것으로 확신한다"고 밝혔다.한편 이날 기자회견에는 최근 종영된 tvN 사극 ‘철인왕후’에서 ‘조화진’역으로 맹활약을 한 배우 설인아가 산악인 엄홍길과 함께 홍보대사로 직접 참여해 눈길을 끌었다.설인아는 “영화제에서 봄의 에너지와 영화의 감동으로 만끽하길 바란다" 고 소감을 밝혔다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의