settle v. 해결하다; 정착하다

[sétl] (연상). ① 그들은 강가에 새털 (새 터를)(→세틀) 닦아 정착했다 .

② 어떤 곳에 모든 것을 갖다 놓는(set), set 를 (→세틀) 정착하는 것 이라 한다.

They settled on the river. 그들은 강가에 정착했다.

settle problems 문제를 해결하다

skill n. 숙련, 노련; 기술

[skil] (연상). 스킬 (=스키를)(→스킬) 타는 데는 숙련 ( 기술 )이 필요하다.

This job requires computer skills.

이 일은 컴퓨터 능력을 필요로 한다.

reconcile v. 화해시키다, 중재하다; 조화시키다

[rékənsàil] (연상). 너희 크게 벌어진 사이를, 즉 네 큰 사일 (→레컨사일)

중재하고 화해시키겠다 .

I was reconciled with him.

나는 그와 화해했다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의