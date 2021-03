[기적의 영단어 토익단어편(60)] negotiate, fisherman, carpenter

negotiate v. 협상하다, 타협하다

[nigóuʃièit] (연상). 니가 여행할 때, 즉 니 go (갈) 시 (時), ate (먹는)

(→니고우쉬에잇) 것에 대해 미리 협의 ( 협상 )한다.

(사먹을지 얻어먹을 지에 대해 여행사와 협상한다.)

The government refuses to negotiate with terrorists.

정부는 테러범들과 타협하기를 거부하고 있다.

fisherman n. 어부, 낚시꾼

[fíʃərmən] (연상). fish (물고기). 잡는 - er (사람) + man (사람)(→피서맨)이

어부 다.

The old fisherman had red skin.

그 늙은 어부는 불그스름한 피부를 가졌다.

carpenter n. 목수 v. 목수 일을 하다

[kɑ́ːrpəntər] (연상). 공사장까지 타고 갈 car (차)와 설계할 pen (펜)과

집 지을 터 (→카:펀터)는 목수 에게 필요한 것들!

He works for a carpenter's shop. 그는 목공소에서 일한다.

