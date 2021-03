architect n. 건축가, 건축 기사

[ɑ́ːrkitèkt] (연상). 요즈음 건축가 는 아 (아이)들의 키 와 턱도 (→아:키텍트)

고려해야 한다.

(아이들에게 편한 집에 대한 관심이 더욱 커지고 있으므로)

Who are the architects for the new school?

새 학교를 지을 건축가들이 누구죠?

merchant n. 상인 a. 상인의

[mə́ːrtʃənt] (연상). 뭐 , 천 (한) 터 (→머: 쳔트)에서 일하는 사람이 상인 이라고?

아니야 옛말이야.

His grandfather was a wine merchant.

그의 조부는 술 상인이었다.

tailor n. 재단사, 재봉사

[téiləːr] (연상). 옷으로 인간의 tail (꼬리)를 감추는 -or (사람)(→테일러)이

바로 재단사 다.

The tailor makes the man. 옷이 날개다.

