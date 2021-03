[문화산책] 영화로운 세상 이야기 “내 속의 어린이에게 안녕을 묻다”

▲ 김정수 영화연구가

누구의 마음속엔 어린이 있지만 나의 이야기라면 박차고 나오길

‘아프다’ 목소리로 되뇌어본들 알아주는 이 없기에 본인만 힘들어

현재 모습이 전쟁터 같다면 ‘영화’ 세계에 입장해 ‘안녕’ 고하길

영화로운 세상 이야기 “내 속의 어린이에게 안녕을 묻다”



새벽녘 꿈자리에서 어머니의 모습을 마주했다. 어수선한 관객석 뒤쪽에서 눈길을 떼지 못하고 앞을 살피신다. 이와 달리 나는 쉰 목소리로 따지듯 묻는다. ‘왜 그리도 어릴 적 내겐 관심을... 얼마나 외롭고 허전했었는데...’ 그러자 이내 콩알만 한 눈물방울이 뺨 위를 타고 흐르는 어머니의 모습에 울컥한다. 꿈에서도 꿈이 아닌 양 헷갈리는 아련하고도 슬픈 순간은 마치 스크린을 통해 차오르는 엔딩 크레딧처럼 사라진다. 그리하여 오늘은 왠지 그리움으로 품는 하루를 맞는다.TV를 켜자 이슈들로 화면이 가득하다. ‘아동학대’와 ‘학교폭력’ 소식이다. 한눈에도 가슴이 미어지는 사건들로 미성숙한 청춘들이 맡은 부모 역할이 요인이다. 아이를 입양하여 기저귀조차 떼지 못한 영 · 유아를 제대로 돌보지 않으며, 학령기 아동을 방치하는 등의 아동학대 양상이다. 아이들이 무슨 죄를 타고 나서 저리도 어두운 그림자로 사라져 가야만 하는지 안타깝다. 게다가 학교폭력 사건들 또한 감추고 있던 꼬리가 여기저기서 제 모양을 드러내고 있다. 양태는 피해자와 가해자로 일생 피해 사건을 잊지 못하는 피해자와 달리 가해자는 자신이 가해를 저지른 사실조차 잊고 살아가는 게 현실이다. 가슴에 비수(匕首)를 품게 할 정도의 고통으로 하루하루 이겨내고 있는데 말이다.그렇다면, 나(우리)는 어떠한가. 문득 어린 시절을 떠올리자면, 위태롭게 오버랩되는 필름 같았다고나 할까. 눈만 뜨면 집밖에서 지낸 일상들이 이를 말해준다. 첫 번째 영화 관람을 했던 숲에서, 서부자네 집안일을 맡아 하는 미라와, 이사 온 영희와 함께했던 시간들이 아직도 또렷이 기억의 창고에 저장돼 있다. 그도 그럴 것이 초등학교 고학년 시절 부모님은 밥벌이를 위해 아들 셋을 데리고 도회지로 떠났기 때문이다. 당시 조부모님께서는 결핵에 걸렸는데 지극정성으로 돌본 결과 두 분 다 완쾌하셨다. 십 리 길을 걸어 다다른 보건소에서 약을 타다 드리고 마당에서는 벽돌을 쌓아 걸어둔 솥으로 밥과 반찬을 했다. 농촌에서 살아내기란 곧 모험이었다. 마치 놀이기구에 오른 듯 설렘과 아슬아슬함이 함께했다. 때로는 외로움이 밀려올 때도 있었다. 그럴 때면 미향이네 집 앞 둑길을 지나 물 마른 강에서 달그락달그락 돌에 말을 건네며 하루해가 저무는 것도 잊고 지냈었다. 뒤돌아보면 아득하지만, 여전히 필자의 가슴속에 살아 있는 어린이라 할 것이다. 누구나 마음속엔 어린이가 숨어 있을 것이다. 만일 내 이야기라면, 이젠 박차고 나와야 한다. ‘아프다! 아프다...’ 나직한 목소리로 되뇌어도 누가 알 리 만무하다. 오직 나만이 내 속의 어린이에게 안녕을 물을 수 있지 않을까.9살에 프랑스로 입양을 간 우니 르콩트 감독이 《여행자: A Brand New Life》(2009 한국)로 다시금 한국을 찾은 것처럼 말이다. 이야기의 시기적 배경은 1975년으로 해외 입양의 슬픈 단면으로 자신의 숨은 어린이를 담았기에 가슴이 먹먹해진다. 어린 딸을 보육원으로 데려가는 아버지와 달리 이를 여행으로 생각하며 설렘을 감추지 못하는 딸 진희의 모습은 관객으로 하여금 되레 안도감을 느끼게 한다. 한편, 뜻하지 않은 조손 가족의 이야기를 그린 허인우 감독의 《감쪽같은 그녀: A Little Princess》(2019 한국) 또한 자매의 어린이를 보여준다. 일흔이 넘은 홀로 라이프 할매의 일상에 갑자기 나타난 손주들과의 우여곡절이라니. 하지만 소녀들은 어른이 되어 자신들의 어린 시절을 자연스레 떠올리며 행복한 일상을 향해 나아간다. 이어지는 윤가은 감독의 《우리들: The World of Us》(2016 한국)은 초등학교 시절의 위태로운 왕따 상황을 보여준다. 소녀는 자신보다 강한 아이에 의해 따돌림을 당하는 우울한 일상이지만 꿋꿋한 의지로 이겨나간다. 이와 달리 신한솔 감독의 《싸움의 기술: The Art Of Fighting》(2006 한국)에서는 매번 맞기만 하던 왕따부실고딩 남학생이 마침내 싸움의 고수를 찾아가 싸움에서의 승리 방법을 전수 받는다. 이는 인생 레이스에서의 승리 방법이기도 하며 싸우지 않고 이기는 것을 최선으로 한다. 겁만 주는 것으로 상대에게 먼저 뭔가를 보여주어야만 한다.그렇다면, 과연 지금 나는 어떤 모습일까. 마치 전쟁터로 향해 걸어가는 것처럼 발걸음이 무거운 건 아닐까. 만일 이러하다면 《여행자》(2009), 《감쪽같은 그녀》(2019), 《우리들》(2016), 《싸움의 기술》(2006) 등 영화의 세계로 입장하여 ‘안녕’하신지 물어보라.(김정수 영화연구가)

