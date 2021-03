minister n. 장관; 목사 ;공사

[mínistər] (연상). 대통령에 비하면 장관 이나 목사 는 mini (작은)

스타 (→미니스터)다.

He is the Minister of Foreign Affairs.

그는 외무장관이다.

attorney n. 변호사( lawyer), 대리인

[ətə́ːrni] (연상). 그 사건 “ 어떠니 ?”(→어터:니) 하고 자주 묻는 사람이

바로 변호사 다.

She is an attorney for the plaintiff.

그녀는 원고 측 변호사(대리인)다.

lawyer n. 법률가, 변호사(attorney)

[lɔ́ːjəːr] (연상). 늘 “ law (법) 이여 (→로:이어)!“ 라고 외치는 사람이 변호사 다.

I consulted a lawyer.

나는 변호사와 상의했다

