statesman n. 정치가 (politician)

[stéitsmən] (연상). states (여러 주)에서 대표로 온 man (사람)(→스테이츠먼)이

정치가 다.



John F. Kennedy was a great statesman.케네디는 위대한 정치가였다.



astronomer n. 천문학자

[əstrɑ́nəmər] (연상). “ 어서 틀 (날틀; 우주선) 아 넘어 (→어스트라너머)서 가자



천문학자

저 우주를” 이라고 말하는 사람이다.He is a famous astronomer. 그는 유명한 천문학자이다.

knight n. 기사; 기사의 작위

[nait] (연상). 군주와 시민을 지키느라 나이트 (night; 밤)(→나이트)에

많은 활동을 했던 사람이 기사 였다.

He aspired to be a Knight and was a talented young man.

그는 기사가 되기를 열망했고 재능도 있는 젊은이였다.

black knight (상업) 적대적 기업 인수를 꾀하는 회사

