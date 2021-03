[반구대] ‘러브 스토리’

‘아끼고 위하는 따뜻한 마음’을 사랑이라고 한다. ‘사랑 이야기’ 즉 ‘러브 스토리’는 소설이나 영화 모두 해피엔딩이 아니라 비련(悲戀)으로 끝나야 명작(名作)이 되고 오래 기억되는 징크스가 있다. 미국 작가 에릭 시걸의 소설 ‘러브 스토리’는 1970년 밸런타인데이에 맞춰 출간돼 2,100만권이 팔린 베스트 셀러였다.

그 여세를 몰아 1970년 12월 개봉된 영화 ‘러브 스토리’는 1억3,000만 달러의 흥행수입을 올렸다. 지금으로 치면 10억달러(약 1조1,350억원)를 벌어들였다. 당시 미국 사회를 휩쓴 반전·민권 운동때문에 그 같은 흥행 성공을 예상한 사람은 많지 않았다.

남 주인공 올리버는 부잣집 금수저 였고, 안타깝게도 백혈병으로 숨을 거두는 여주인공 제니는 가난한 집 흙수저였다. 실제 여 주인공은 제작사 파라마운트 사장 로버트 에번스의 아내로 영화 속 주인공과는 정반대였다.

사랑하는 제니를 눈물로 떠나보낸 올리버를 주인공으로 내세운 속편영화 ‘올리버 스토리’는 1978년 개봉됐지만 흥행에 실패해 쫄딱 망했다. 역시 ‘속편영화 필패’ 라는 징크스를 보여줬다.

‘러브 스토리’ 여주인공 제니 역을 맡은 알리 맥그로(82)와 남주인공 올리버역을 맡은 라이언 오닐(80)이 지난 21일 미 CBS 방송에 화상으로 출연해 영화 뒷얘기들을 털어놓아 올드팬들의 추억을 불러냈다. 백발 노인이 된 두 사람은 개봉 50주년을 맞아 ‘사랑이라는 건 미안하다는 말을 하지 않는 것(Love means never having to say you’re sorry)’ 이라는 영화 속 유명한 대사가 무슨 뜻이냐는 사회자의 질문에 두 사람 모두 “우리 누구도 당시 그 말의 의미를 몰랐다”고 했다.

두 사람의 실생활은 각자 배우자를 만나 이혼과 재혼, 재결합을 반복했고 스캔들 메이커로 타블로이드 뉴스에 종종 등장했다.

우리는 어려울 때일수록 ‘사랑’에 대해 생각한다. 사랑이 뭘까? 사랑이 왜 애통한 것이고 눈물 짓는 일이 될까를 다시 생각케한다. 미궁 저편에서 그러나 그 것 없이는 또한 세상은 건널 수 없고 구원도 해방도 없다는 아득히 빛나는 불빛 같다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의