professor n. 교수

[prəfésər] (연상). pro (전문직)로서 지식을 패스 (→프러페서)해주는

사람이 교수 다.

My father is a professor of English literature.

내 아버지는 영문학 교수다.

mechanic v. 기계공; 정비사

[məkǽnik] (연상). 기계공 은 기계에서 뭐 캐니 (뭣을 캐내니)(→머캐닉)?

기계에서 결함을 캐내지.

A good mechanic needs good tools.

훌륭한 기계공에게는 좋은 장비가 필요하다.

candidate n. 지원자; 후보자

[kǽndidèit] (연상). 캔디 (candy)를 먹으면서 하는 데이트 (date)

(→캔디데이트)에 지원자 들이 몰렸다.

The committee will select the best candidate for the job.

위원회는 그 자리에 최고의 지원자를 선정할 것이다.

