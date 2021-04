[기적의 영단어 토익단어편(66)] proficiency, preside, convention

proficiency n. 숙달, 능숙(skill)

[prəfíʃənsi] (연상). pro(프로) 선수로 피선 시 (=선택될 때)(→프러피션시)

주로 기술의 숙달 , 능숙함 이 기준이다.



Proficiency in English is the most difficult task of mine.영어의 능통성이 나에게 가장 어려운 과제다.

preside v. (회의 등에서) 의장[사회]을 하다

[prizáid] (연상). 풀이 앞 side (쪽)(→프리자이드)에 나가 있다면 의장이 되어

사회를 하기 위해서 일 것이다. (풀을 의인화, 동화에 나오는 장면)



Who will preside at the meeting? 누가 그 모임의 사회를 볼까?파. president n. 대통령, 사장, 회장 presidency n. 대통령직



convention n. (정치․종교 등의) 회의, 집회; 협정; 관례, 풍습

[kənvénʃən] (연상). 큰 호텔의 컨벤션 (→컨벤션)센터에서 큰 회의 가 열리는 것을

하나의 관례 로 볼 수 있다.

hold convention. 회의를 열다

The handshake is a social convention. 악수는 사회적 관습이다.

