제9회 양산전국청소년토론대회 참가자 모집

제9회 양산전국청소년토론대회가 양산시청소년회관 주관으로 오는 6월19일 개최된다.



고등학생 연령의 청소년(2인 1팀)이면 누구나 참가할 수 있으며, 5월15일 오후 6시까지 참가신청서와 의견서를 작성해 이메일(gkdis6413@korea.kr) 또는 방문 신청하면 된다.



이번 대회의 주제는 양산시청소년참여기구와 청소년동아리의 의견으로 청소년들이 직접 참여해 선정했다.첫 번째는 ‘흉악범에 대한 사형집행에 찬성한다. vs 반대한다.’ 두 번째는 ‘코로나19 상황이 종료되어도 온라인수업은 필요하다. vs 필요하지 않다.’ 세 번째는 ‘한류스타 병역 특혜는 국익이다. vs 차별이다.’로 주제별로 찬성 4팀, 반대 4팀, 총 24팀을 선착순으로 모집한다.대회에 참가한 청소년 토론자(팀) 중에서 공정한 심사를 통해 대상 1팀(상금 50만원), 최우수상 1팀(상금 30만원), 우수상 2팀(상금 각 20만원), 장려상 8팀(상금 각 10만원)에게 양산시장상을 수여할 예정이다. 기타 자세한 사항은 양산시청소년회관(055-362-0924)으로 문의하면 된다. 양산/박현준 기자

