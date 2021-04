▲ 울산 북구가 울산사회복지공동모금회의 'The Best 착한일터'로 지정돼 15일 북구청장실에서 현판 전달식을 가졌다.

울산 북구가 울산사회복지공동모금회의 'The Best 착한일터'로 지정돼 15일 북구청장실에서 현판 전달식을 가졌다.

'The Best 착한일터'는 사회복지공동모금회의 '착한시리즈' 중 하나로 매달 급여에서 약정한 기부금이 자동으로 이체되는 등 정기적인 기부를 일터의 이름으로 참여하는 경우 해당 일터에 부여하게 된다.

북구는 지난 2013년부터 참여 희망 직원을 대상으로 매월 급여 중 일정액을 지정 기탁하는 '희망365 희망나래프로젝트'를 진행 중이다.



지정기탁금은 위기상황에 있으나 현행 제도상 지원받지 못하는 가구의 생계비와 의료비, 소액임대보증금 등으로 지원하고 있다.북구는 희망나래프로젝트를 통해 2013년부터 지금까지 소외계층 120가구에 1억6천500만원을 지원했다.북구 관계자는 “앞으로도 직원들의 따뜻한 마음이 우리 주변 어려운 이웃들에게 잘 전달될 수 있기를 바란다”고 말했다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의