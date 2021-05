▲ 울산고용안정지원센터 개소식이 3일 북구 진장디플렉스에서 이재갑 고용노동부 장관, 송철호 울산시장, 박병석 울산시의회 의장, 이윤철 울산상공회의소 회장, 유기석 울산양산경영자총협회장, 이동권 북구청장, 이선호 울주군수, 이준희 한국노총 울산본부 의장, 박준석 민주노총 울산지역본부장 등이 참석한 가운데 열렸다. 우성만 기자

고용안정 총괄 지원 역할 ‘울산고용안정지원센터’개소도



울산시가 지역 ‘빅3’ 주력 산업 중 하나인 자동차산업의 고용위기에 선제적으로 대응하기 위해 정부로부터 5년간 400억원이 넘는 국비를 지원받아 6,500개의 일자리 창출에 나선다.



3일 울산시에 따르면 친환경 전기자동차 등 미래차로의 전환에 따른 자동차부품산업 고용 위기에 선제적으로 대응하기 위해 북구·울주군과 컨소시엄을 맺고 ‘고용안정 선제대응 패키지 지원사업’을 본격 추진한다.‘고용안정 선제대응 패키지 지원사업’이란, 고용 위기가 우려되는 지역이 산업·경제정책과 연계한 ‘중장기 일자리사업’을 지역 주도로 계획하고 추진할 경우 중앙정부가 지원해 고용안정에 선제적으로 대응하는 사업이다.앞서 고용노동부는 지난 1월 전국 9개 시·도로부터 사업계획을 제출받아 대면심사를 펼친 결과 울산, 부산, 광주, 충남 등 4개 지역을 우선협약 대상으로 선정했다.이에 고용노동부와 울산시, 북구, 울주군은 3일 울산경제진흥원에서 ‘고용안정 선제대응 패키지 지원사업 업무협약’을 체결했다.현재 울산의 자동차산업은 지역의 3대 주력산업 가운데 고용비중이 가장 높은 업종으로 산업 위기가 발생할 경우 지역 고용 전반에 미치는 파급효과가 매우 크다.최근 글로벌 자동차 시장이 침체되고 있는 가운데 친환경차 중심의 패러다임 전환이 급박하게 이뤄지고 있어 울산도 지난 2018년 이후 1,800여 명의 자동차부품산업 일자리가 감소하는 등 고용충격이 전해지고 있다.울산 노사민정은 자동차부품산업 고용위기의 심각성에 대해 울산 노사민정은 상호 공감대를 형성하고 ‘경제사회노동화백회의’와 ‘자동차산업 노사정 미래포럼’ 등 거버넌스에서 많은 논의를 진행해 왔다.울산의 ‘고용안정 선제대응 패키지 지원사업’은 울산시, 북구, 울주군이 컨소시엄을 구성하여 올해 2021년 4월부터 오는 2025년까지 5년간 추진된다.사업비는 총 412억 원이 투입되어 최대 6,500여 개의 일자리 창출을 목표로 하고 있다.올해 울산시는 컨소시엄 지자체인 북구·울주군과 함께 국비 66억 원 등 총 82억5,000만원을 투입해 1,215개의 일자리를 만들어낼 계획이다.이를 위해 울산시는 △일자리 플랫폼 퀄리티 업(Quality Up) △내연차 일자리 밸류 업(Value Up) △미래차 일자리 점프 업(Jump Up) 등 3개 프로젝트, 7개 세부사업을 추진한다.이 경우 ‘일자리 플랫폼 퀄리티 업(Quality Up)’ 프로젝트에서는 자동차부품산업의 안정적 고용 생태계 조성을 위해 자동차부품산업 고용안정지원센터 구축과 고용안정 거버넌스 운영, 자동차부품산업 퇴직자 고용서비스 사업을 추진한다.‘내연차 일자리 밸류 업(Value Up)’ 프로젝트에선 자동차부품산업 환경변화에 대응할 수 있도록 지원하기 위해 자동차부품산업 근로환경 개선 사업과 퇴직자 단기전직지원 훈련 사업을 추진하며, 내연기관 자동차부품기업의 기술경쟁력을 확보할 수 있도록 내연기관 자동차부품산업 고도화도 지원할 예정이다.‘미래차 일자리 점프 업(Jump Up)’은 제조혁신 품질검사 자동화, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명 혁신기술을 운용할 수 있는 전문인력 양성 사업을 추진한다. 또한 기존 내연기관 부품기업과 창업기업의 협업, 글로벌 기술경쟁력 강화를 통해 미래차 자동차부품산업으로의 원만한 전환을 지원할 계획이다.이런 가운데 울산시는 고용안정 선제대응 패키지 지원사업을 총괄하는 ‘울산고용안정지원센터’를 개소하고 사업을 개시한다.울산일자리재단에서 운영하게 되는 ‘고용안정지원센터’는 북구 진장디플렉스 디(D)동에 위치하며 자동차부품산업 근로자를 대상으로 다양한 서비스를 제공한다. 자동차부품산업 실·퇴직자를 대상으로 초기상담과 심화상담을 실시하여 취업과 연계될 수 있도록 고용서비스를 제공한다. 또 플랜트용접, 지게차, 캐드(CAD) 설계, 산업보안 운영 등 취업역량 강화를 위한 교육훈련도 실시하여 전직을 돕는다. 특히 기존 정부 지원 사각지대에 있는 40대 이상 자동차부품산업 실?퇴직자에 대해서는 재취업시 고용장려금을 최대 300만 원까지 지원해 코로나19로 어려움에 처한 자동차부품기업과 근로자를 지원한다.송철호 울산시장은 이날 협약식에서 “고용안정 선제대응 패키지 지원사업이 자동차부품산업 일자리를 지키고 새로운 일자리를 만들어 나가는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “울산 노사민정이 역량을 총 결집하여 산업을 이끄는 새로운 일자리 정책의 성공모델로 만들겠다”라고 말했다.

