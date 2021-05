▲ 이아린작

울산출신으로 한국과 뉴욕에서 활동하고 있는 비주얼 아티스트 이아린 작가가 이달 12일부터 17일까지 갤러리 인사아트(서울 종로구)에서 개인전을 연다.



이아린 작가의 작품은 그녀에게 향수를 일으키는 매개체와 불안, 그리고 기억에서 느낀 감정에 뿌리를 두고 있다.



설치, 회화, 영상 그리고 퍼포먼스 등 다양한 방식을 이용해 그녀의 기억을 연극적인 장면으로 연출한다.그래서 이번 전시의 타이틀은 ‘The Green Room’. ‘그린 룸’은 무대에서 가장 가까이 위치한 공간으로 배우와 공연자의 대기실을 뜻하는 연극용어이다.이아린 작가는 이번 전시가 그녀의 기억과 감정을 대변하는 연극 무대와 같다고 전했다.전시는 2017~2021년도의 아카이브 중 회화, 영상, 조각 등의 작업을 1층과 지하1층 공간에 나눠 재구성한다.1층에는 ‘Pounding Heart and Flushing Face ’(2017), ‘The Flowers Bloom within Me’(2018), ‘Daydreaming Wall Series’(2019) 등 회화와 조각 총40점을 펼친다.지하에는 퍼포먼스와 단편 시리즈 영상 작업과 2020년도 작인 ‘The Rooms In Me’(2020), ‘Momentary Wal’l(2020)이 전시된다.이아린 작가는 미국 SVA(School of Visual Arts에서 illustration 학사 과정을 졸업한 후 동대학원에서 Fine Arts 석사 과정을 밟고 있다.지난해 12월 부산 국제아트페어에서 ‘멀어진, 또는 이어진’을 주제로 다양한 작품을 선보여 호평을 받기도 했다.

