ÃÊ¿©¸§ °¡¿ä°è ¡®HOT¡¯¡¦BTSºÎÅÍ ¼º½Ã°æ±îÁö ¡®´ë°Å ÄÄ¹é¡¯

|ÀÌ´Þ ÄÄ¹éÀ» ¾ÕµÐ BTS »õ ¾Ù¹ü Æ¼Àú¸¦ °ø°³ÇØ ÀÌ¸ñÀ» ²ø°íÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
BTS µÎ¹øÂ° ¿µ¾î ½Å°î ¹ßÇ¥
ÅÂ¹Î, ÀÔ´ë Àü ¸¶Áö¸· ¾Ù¹ü µî
ÀÌ´Þ ±½Á÷ÇÑ °¡¼öµéÀÌ ÀÕ´Þ¾Æ ÄÄ¹éÀ» ¿¹°íÇÏ¸é¼ °ð ÃÊ¿©¸§¿¡ Á¢¾îµå´Â °¡¿ä°è°¡ ´õ ´Þ¾Æ¿À¸£°í ÀÖ´Ù.
#BTS
ÀÌµéÀº µÎ ¹øÂ° ¿µ¾î ½Å°î ‘¹öÅÍ’¸¦ ¿À´Â 21ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç 6°³¿ù ¸¸¿¡ µ¹¾Æ¿Â´Ù.
¾Õ¼ ‘¹öÅÍ’ ÄÜ¼ÁÆ® Å¬¸³ ¿µ»ó µîÀ» °ø°³ÇÑ ¹æÅº¼Ò³â´ÜÀº 10ÀÏ ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ¸¦ ¹è°æÀ¸·Î Á¤ÀåÀ» ÀÔ°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ» ´ãÀº ´ÜÃ¼ Æ¼Àú »çÁøÀ» °ø°³ÇÏ¸ç ÄÄ¹é ¿±â¸¦ ²ø¾î¿Ã¸®´Â ÁßÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ½Å°îÀº Áö³ÇØ ¼¼°è ÆË ½ÃÀåÀ» ÈÛ¾´ ‘´ÙÀÌ³Ê¸¶ÀÌÆ®’(Dynamite)¿¡ ÀÌ¾î ¶Ç ´Ù¸¥ ¸Þ°¡ È÷Æ®°îÀÌ µÉ ¼ö ÀÖÀ»Áö¿¡ ´ëÇØ¼µµ ±¹³»¿Ü¿¡¼ °ü½ÉÀÌ ³ô´Ù.
#¼º½Ã°æ
¹æÅº¼Ò³â´ÜÀÇ ½Åº¸ ¹ß¸ÅÀÏ°ú °°Àº ³¯ÀÎ 21ÀÏ ‘¹ß¶óµå È²Á¦’ ¼º½Ã°æµµ 10³â ¸¸ÀÇ Á¤±Ô¾Ù¹üÀ» ³»³õ´Â´Ù.
‘¤µ(½Ã¿Ê)’ÀÌ¶õ Á¦¸ñÀÇ Á¤±Ô 8ÁýÀ¸·Î, 2011³â ¹ßÇ¥ÇÑ ‘Ã³À½’ ÀÌÈÄ Ã¹ Á¤±Ô ¾Ù¹üÀÌ´Ù.
¼º½Ã°æÀº »ç¶÷, »ç¶û, »î, ½Ã°£, »óÃ³, ¼±¹°, ¼Õ±æ, ½Ã¼± µî ½Ã¿ÊÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ´Ü¾î¿¡ ´ã±ä ÀÇ¹Ì¸¦ ¾Ù¹üÀ¸·Î Ç®¾î³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±×´Â ¾Õ¼ 6ÀÏ À¯Æ©ºê ¹æ¼Û¿¡¼ “»ç¶û, ¼º°ø, ½ÇÆÐ µî ³»°¡ ³ë·¡ÇÏ´Â °Í Áß¿¡ ½Ã¿ÊÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÏ´Â ´Ü¾î°¡ ¸¹´õ¶ó”¸ç “½Ã¿Ê ¸ð¾çÀÌ »ç¶÷ ÀÎ(ìÑ) °°±âµµ ÇÏ°í, 8ÁýÀÇ ‘8’À» ¶æÇÏ´Â ÇÑÀÚ¿Íµµ ºñ½ÁÇÏ°Ô »ý°å´Ù”¸ç ¾Ù¹ü¸í¿¡ ´ëÇØ ¼Ò°³Çß´Ù.
#»þÀÌ´Ï ÅÂ¹Î
»þÀÌ´Ï ÅÂ¹ÎÀº ÀÔ´ë Àü ¸¶Áö¸· ¾Ù¹üÀÎ ¹Ì´Ï 3Áý ‘¾îµå¹ÙÀÌ½º’(Advice)¸¦ 18ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù.
³Ã¼ÒÀûÀÎ °¨Á¤À» ½ñ¾Æ³»µí Ç¥ÇöÇÑ ·¦°ú ¾îµÎ¿î ºÐÀ§±â·ÎÀÇ º¯½ÅÀÌ ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
# NCT µå¸²
ÅÂ¹Î°ú °°Àº ¼Ò¼Ó»çÀÎ SM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼ È°µ¿ÇÏ´Â º¸ÀÌ±×·ì NCT µå¸²Àº 10ÀÏ µ¥ºß ÈÄ Ã¹ ¹øÂ° Á¤±Ô ¾Ù¹ü ‘¸À (Hot Sauce)’À» µé°í ÆÒµéÀ» Ã£´Â´Ù.
¼Ò¼Ó»ç¿¡ µû¸£¸é ÀÌ ¾Ù¹üÀº ÀÌ³¯ ±âÁØ ÀüÀÛ ‘¸®·Îµå’º¸´Ù ¾à 243% ¸¹Àº 171¸¸6,571ÀåÀÇ ¼±ÁÖ¹®·®À» ±â·ÏÇß´Ù.
3³â ¿¬¼Ó ¹Ì±¹ ºôº¸µå ‘¿ÃÇØÀÇ 21¼¼ ÀÌÇÏ ¾ÆÆ¼½ºÆ® 21’¿¡ ¼±Á¤µÇ¸ç ‘±Û·Î¹ú ·çÅ°’·Î ¶°¿Ã¶ú´ø NCT µå¸²ÀÌ ±¹³»»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇØ¿Ü¿¡¼µµ Æø¹ßÀûÀÎ ¼ºÀåÀ» ÀÌ·ï³¾Áö ÁÖ¸ñµÈ´Ù.
#¿À¸¶ÀÌ°É
ºñ½ÁÇÑ ±â°£¿¡ ÄÄ¹éÇÏ´Â °É±×·ìÀÇ ¶óÀÎ¾÷µµ ¾ËÂ÷´Ù.
Áö³ÇØ ‘»ìÂ¦ ¼³Ž®¾î’, ‘µ¹ÇÉ’ µîÀ¸·Î µ¥ºß ÀÌ·¡ ÃÖ°í ¼ºÀûÀ» °ÅµÐ ¿À¸¶ÀÌ°ÉÀº ÀÌ³¯ ¹Ì´Ï 8Áý ‘µð¾î ¿À¸¶ÀÌ°É’(Dear OHMYGIRL)À» ¼±º¸ÀÎ´Ù.
ÀÌµéÀº ¾à 7³â°£ ²ÙÁØÈ÷ ÀÎÁöµµ¿Í ÆÒ´ýÀ» ³ÐÇô ‘°è´Ü½Ä ¼ºÀå’À» ÀÌ·ï³Â´Ù°í Æò°¡¹Þ´Â´Ù. ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀ¸·Î ´Ù½Ã ÇÑ¹ø ‘Ä¿¸®¾î ÇÏÀÌ’¸¦ Âï°Ô µÉÁö °ü½ÉÀÌ ½ò¸°´Ù.
#¿ìÁÖ¼Ò³à
°É±×·ì ¿ìÁÖ¼Ò³à´Â À¯´Ö ´õ ºí·¢À¸·Î ¿À´Â 12ÀÏ µ¥ºß ½Ì±Û ‘¸¶ÀÌ ¾ÖÆ¼Æ©µå’¸¦ ³»¸ç ÆÄ°ÝÀûÀÎ º¯½Å¿¡ ³ª¼±´Ù.
¿¢½Ã, Àº¼, ¼³¾Æ, º¸³ª·Î ÀÌ·ïÁø ÀÌµéÀº ÀÌ¹ø ½Ì±Û¿¡ »ç¶ûÇÏ´Â ÀÌ¿¡°Ô À¯È¤ÀÇ ¼Õ±æÀ» °Ç³×´Â ‘ÀÌÁö’(EASY), °ú°¨ÇÑ »ó»óÀ» ÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ‘Å°½º À¯¾î ¸³½º’(KISS YOUR LIPS)¸¦ ¼ö·ÏÇß´Ù.
#¿¡½ºÆÄ
½ÅÀÎ °É±×·ì ¿¡½ºÆÄ, Æ®¶óÀÌºñµµ °¢°¢ ¿À´Â 17ÀÏ, 18ÀÏ »õ ½Ì±Û·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù.
SM ±â´ëÁÖÀÎ ¿¡½ºÆÄ´Â ÈüÇÕ ´í½º°î ‘³Ø½ºÆ® ·¹º§’¿¡¼ ¾Æ¹ÙÅ¸¿Í ¿¬°áÀ» ¹æÇØÇÏ°í ¼¼»óÀ» È¥¶õ¿¡ ºüÆ®¸° ºí·¢¸¾¹Ù¸¦ Ã£±â À§ÇØ ±¤¾ß·Î ¶°³´Ù´Â µ¶Æ¯ÇÑ ¼¼°è°üÀ» ³ì¿´´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ