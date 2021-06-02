ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
HOME ´º½ºNow
Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý ³íÀÇ º»°ÝÈ­¡¦ÀÌ¸£¸é ¿©¸§ ÈÞ°¡ºñ?
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý ³íÀÇ º»°ÝÈ­¡¦ÀÌ¸£¸é ¿©¸§ ÈÞ°¡ºñ?
9½Ã°£ Àü
BTS, '¹öÅÍ'·Î ºôº¸µå 4¹øÂ° ½Ì±Û 1À§¡¦'ÈïÇàºÒÆÐ' Áõ¸í
9½Ã°£ Àü
¿À´ÃºÎÅÍ ¾çµµ¼¼ ÃÖ°í¼¼À² 75%¡¦´ÙÁÖÅÃ¡¤´Ü±â°Å·¡ÀÚ¿¡ Áß°ú
1ÀÏ Àü
Íº Á¤»ó¿µ ¸í¿¹È¸Àå À¯»ê 1Ãµ500¾ï¿ø »çÈ¸¿¡ È¯¿øµÈ´Ù
1ÀÏ Àü
³»ÀÏºÎÅÍ Á¢Á¾ÀÚ '8¸í+¥á' °¡Á·¸ðÀÓ °¡´É¡¦¿ä¾ç½Ã¼³ ´ë¸é¸éÈ¸ Çã¿ë
2ÀÏ Àü
Ä£È¯°æÂ÷ ¼öÃâ 10¸¸´ë ³Ñ¾î¼± Çö´ëÂ÷¡¤±â¾Æ¡¦ÀÛ³âº¸´Ù 47%¡è
2ÀÏ Àü
6¿ù ÇÑ´Þ 900¸¸¸í Á¢Á¾ '¼ÓµµÀü'¡¦7¿ùºÎÅÍ 50´ë-°í3-±³»ç µî Á¢Á¾
5ÀÏ Àü
'ºÒ°¡¸®½º ³í¶õ' ³²¾çÀ¯¾÷, »ç¸ðÆÝµå ÇÑ¾ØÄÄÆÛ´Ï¿¡ ÆÈ·Á
5ÀÏ Àü
¿Ü±¹ÀÎ Ç°»éµµ ÇÏ·ç 10¸¸¿ø¡¦ÄÚ·Î³ª·Î ´õ ¾ÇÈ­µÈ ³óÃÌ ÀÎ·Â³­
6ÀÏ Àü
¿À´ÃºÎÅÍ ³×ÀÌ¹ö¡¤Ä«Ä«¿À ¾Û¿¡¼­ 'ÀÜ¿© AZ¹é½Å' Á¶È¸¡¤¿¹¾à °¡´É
6ÀÏ Àü
3³â¸¸ °³±â¿ù½Ä¡¦¿À´Ã '½´ÆÛºí·¯µå¹®' ¶á´Ù
7ÀÏ Àü
ÄÚ·Î³ª19 ¿©ÆÄ, Áö³­ÇØ ´ë±â¾÷ Á÷¿ø 1¸¸¸í ÁÙ¿´´Ù
7ÀÏ Àü
½º¸¶Æ®Æù »ç¸é ¿Ü±¹ÀÎ¿¡ 10¸¸¿ø ´õ¡¦SKTÀÇ ³»±¹ÀÎ ¿ªÂ÷º° ³í¶õ
8ÀÏ Àü
¹Ì ±¹¹«ºÎ "ÀÏº» ¿©Çà±ÝÁö ±Ç°í"¡¦µµÄì¿Ã¸²ÇÈ °³ÃÖ¿¡ ¿µÇâÁÖ³ª
8ÀÏ Àü
¼ÕÈï¹Î ¿ª´ë ÃÖ°íÀÇ ½ÃÁð¡¦'µæÁ¡¡¤°ø°ÝÆ÷ÀÎÆ®' ¸ðµÎ ½Å±â·Ï
9ÀÏ Àü
¿À´ÃºÎÅÍ ¹è´Þ¾ÛÀ¸·Î 4Â÷·Ê ÁÖ¹®¡¤°áÁ¦ÇÏ¸é 1¸¸¿ø È¯±Þ
9ÀÏ Àü
"¹Ì »ó¹«ºÎ, ÇÑ¹ÌÁ¤»óÈ¸´ã Àü³¯ ¹ÝµµÃ¼ È¸ÀÇ¡¦»ï¼º Âü¼®"
12ÀÏ Àü
ÇÑ±¹ÀÎ ¼±Àå µî 5¸í °¡³ª ¾Õ¹Ù´Ù¼­ ÇØÀû¿¡ ÇÇ¶ø
12ÀÏ Àü
"¼ú Á¶±Ý¸¸ ¸¶¼Åµµ ³ú¿¡ ÇØ·Ó´Ù"
13ÀÏ Àü
ÀÚÀç ¼ö±Þ ºÒ¾È¿¡ °Ç¼³ ÇöÀå 'ÈÖÃ»'¡¦°ø»ç Áß´Ü¡¤Áö¿¬ ¼ÓÃâ
13ÀÏ Àü

±¹¹Î À§·Î·³»¼ö ÁøÀÛ…´Ê¾îµµ Ãß¼®Àü Áö±Þ ÃßÁø Àü¸Á

¿©¸§ Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý Çö½ÇÈ­ÇÏ³ª (CG)[¿¬ÇÕ´º½ºTV Á¦°ø] ¿¬ÇÕ´º½º

¿©´çÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÁÖµµ·Î Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý Áö±Þ ³íÀÇ°¡ ±Þ·ù¸¦ Å» Àü¸ÁÀÌ´Ù.

¹ÎÁÖ´ç ÁöµµºÎ´Â ¹°·Ð ´ë±Ç ÈÄº¸µéÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ´ç³»¿¡¼­ Æø³ÐÀº °ø°¨´ë°¡ Çü¼ºµÇ°í ÀÖ¾î ¿ÃÇØ 2Â÷ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»êÀ» À§ÇÑ ´çÁ¤ ÇùÀÇ°¡ º»°ÝÈ­ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ´ë¼±¿ë ÆÛÁÖ±â ³í¶õ°ú ÇÔ²² ¾ÇÈ­ÇÏ´Â ÀçÁ¤°ÇÀü¼º µîÀ» µé¾î Ãë¾à°èÃþÀ» ¼±º° Áö¿øÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸¸¸¸Âú¾Æ Áö±Þ ¹æ½ÄÀÌ³ª ±Ô¸ð¸¦ ³õ°í ÁøÅëÀº ºÒ°¡ÇÇÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

¡Þ 'À¸›XÀ¸›X' Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý ³íÀÇ º»°ÝÈ­

À±È£Áß ¹ÎÁÖ´ç ¿ø³»´ëÇ¥´Â 1ÀÏ ¿ø³» ´ëÃ¥ È¸ÀÇ¿¡¼­ "Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±ÝÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â Ãß°æ¾ÈÀÇ Æí¼º°ú Ã³¸®°¡ ½Ã±ÞÇÏ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.

À± ´ëÇ¥´Â 2Â÷ Ãß°æ°ú °ü·Ã Áö³­´Þ 31ÀÏ "ÀúÈñ ´çÀº ÀÌ¹ø ¿©¸§ ¿òÃ÷·¯µç ½Ç¹° °æ±â¿¡ ¿Â±â¸¦ ºÒ¾î³Ö±â À§ÇÑ Ãß°æ µî ÀçÁ¤ ´ëÃ¥À» °­±¸ÇÒ ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í Ãß°æÀ» ±âÁ¤»ç½ÇÈ­ÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ÀÌ³¯Àº Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±ÝÀ» ¾ð±ÞÇß´Ù.

Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±ÝÀº ÀÌ¹Ì ¿¹°íµÈ °ÍÀÌ¾ú´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº Áö³­ 2¿ù 19ÀÏ ¿©´ç ÁöµµºÎ¿ÍÀÇ ¿ÀÂù °£´ãÈ¸¿¡¼­ ´ç½Ã ÀÌ³«¿¬ ¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥ÀÇ Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý Áö±Þ Á¦¾È¿¡ ´ëÇØ "ÄÚ·Î³ª¿¡¼­ ¹þ¾î³¯ »óÈ²ÀÌ µÇ¸é ±¹¹Î À§·Î, ±¹¹Î »ç±â ÁøÀÛ¿ë Áö¿ø±Ý Áö±ÞÀ» °ËÅäÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù"°í Çß¾ú´Ù.

´ç½Ã °­¹Î¼® Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº "¿Â ±¹¹ÎÀÌ 'À¸›XÀ¸›X' ÈûÀ» ³»ÀÚ´Â Â÷¿ø¿¡¼­ ±¹¹ÎÀ» À§·ÎÇÏ°í µ¿½Ã¿¡ ¼Òºñ¸¦ ÁøÀÛÇÏ´Â ÃëÁö"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

¹® ´ëÅë·ÉÀº Áö³­´Þ 27ÀÏ ¿­¸° ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ¿¡¼­´Â "¹æ¿ª »óÈ²°ú °æÁ¦ ¿©°Ç º¯È­¿¡ °ð¹Ù·Î ´ëÃ³ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡ÇÑ Ãß°¡ ¼¼¼ö¸¦ È°¿ëÇÑ Ãß°¡ÀûÀÎ ÀçÁ¤ ÅõÀÔ °¡´É¼ºÀ» ¿­¾îµÖ¾ß ÇÑ´Ù"°í Çß´Ù.

ÁöÁöºÎÁøÇÑ ¼Òºñ È¸º¹, ÀÏÀÚ¸® ¾ç±ØÈ­, ÀÚ¿µ¾÷ÀÚÀÇ °æ¿µ³­ µîÀ» °¨¾ÈÇØ ¿ÃÇØ 2Â÷ Ãß°æ Æí¼ºÀ» ¿°µÎ¿¡ µÐ ¹ß¾ðÀ¸·Î ÇØ¼®µÆ´Ù.

´ë±Ç ÁÖÀÚµéÀº Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý¿¡ Àû±ØÀûÀÌ´Ù. ÀÌÀç¸í °æ±âµµ Áö»ç´Â 31ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ "´çÁ¤Ã»¿¡ Áö¿ªÈ­ÆóÇü Á¦2Â÷ Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý Áö±ÞÀ» ¿äÃ»µå¸°´Ù"°í Çß´Ù.

Á¤¼¼±Õ Àü ±¹¹«ÃÑ¸®µµ °°Àº ³¯ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ "ÀÌ·¸°Ô °æÁ¦°¡ ¾È ÁÁÀ» ¶© ¼Òºñ°¡ ¹Ì´öÀ¸·Î, ¼ÒºñÇØ¾ß »ý»êÀ¸·Î ¿¬°áµÅ ¼±¼øÈ¯µÈ´Ù"¸ç Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý Áö±ÞÀ» ÃË±¸Çß´Ù.

¹ÎÁÖ´çÀÌ Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý Ä«µå¸¦ ²¨³» µç °ÍÀº ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ¾ð±ÞÃ³·³ ¿ÃÇØ ¼¼±ÝÀÌ Àß °ÈÈ÷°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

ÀçÁ¤ ´ç±¹¿¡ µû¸£¸é ¼öÃâ È£Á¶¿Í ºÎµ¿»ê ½ÃÀå È°È²À¸·Î ¹ýÀÎ¼¼¿Í ºÎµ¿»ê °ü·Ã ¼¼±ÝÀÌ Å©°Ô ´Ã¸é¼­ 1ºÐ±â¿¡¸¸ ±¹¼¼ ¼öÀÔÀÌ 1³â Àüº¸´Ù 19Á¶¿øÀÌ³ª ´Ã¾ú´Ù.

ÇÏ¹Ý±â¿¡ ¼¼¼ö°¡ ´Ù¼Ò °¨¼ÒÇÑ´Ù´Â Á¡À» °¨¾ÈÇØµµ ¿¬°£ ±âÁØÀ¸·Î 17Á¶¿ø Á¤µµ ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

°ú°Å Á¤Ä¡±Ç¿¡¼­ Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±ÝÀÌ °Å·ÐµÉ ¶§¸¶´Ù ÀçÁ¤ ¹®Á¦¸¦ µé¾î ¹Î°¨ÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´ø È«³²±â °æÁ¦ºÎÃÑ¸®´Â ¾ÆÁ÷ º°´Ù¸¥ ¹ÝÀÀÀÌ ¾ø´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ÀÏ°¢¿¡¼­´Â ¼¼¼ö Áõ°¡·Î ÀçÁ¤ ¿î¿ë¿¡ ¼ûÅëÀÌ Æ®¿´±â ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÌ¶ó´Â ÇØ¼®À» ³»³õ°í ÀÖ´Ù.

³»³â ´ë¼±À» ¾ÕµÐ »óÈ²¿¡¼­ ¿©´çÀÌ Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±ÝÀ» ÁÖµµÇÒ °æ¿ì ¹Ý´ëÇÏ±â´Â ½±Áö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃøµµ ÀÖ´Ù.
¡Þ ÀÌ¸£¸é ¿©¸§ ÈÞ°¡Ã¶ Áö±Þ…1ÀÎ´ç 30¸¸¿ø?

¿©¸§ Ãß°æ ³íÀÇ°¡ º»°ÝÈ­ÇÏ¸é¼­ ¾ðÁ¦ ¾î´À Á¤µµ ±Ô¸ð·Î Æí¼ºÇÒ °ÍÀÌ³Ä¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.

Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇÒ °æ¿ì ½´ÆÛ Ãß°æÀÌ µÉ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù. ±¹È¸¿¡¼­ ³íÀÇÇÏ°í ÀÖ´Â ¿µ¾÷ ¼Õ½Çº¸»ó±ÝÀÇ ¼Ò±ÞºÐ±îÁö È®º¸ÇØ¾ß ÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

Àç³­Áö¿ø±ÝÀÌ Àü±¹¹Î Áö±ÞÀ¸·Î °¡´ÚÀÌ ÀâÈú °æ¿ì ÃÖ¼Ò 14Á¶¿øÀº ³ÑÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÀÛ³â º½ Áö±ÞÇß´ø 1Â÷ Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±ÝÀº 4ÀÎ °¡Á· ±âÁØ 100¸¸¿ø¾¿ ¸ðµÎ 14Á¶3Ãµ¾ï¿øÀÌ ÅõÀÔµÆ´Ù. ±¹¹Î 1ÀÎ´ç 25¸¸¿ø¾¿ Áö±ÞÇÏ¸é 12Á¶7Ãµ¾ï¿ø, 30¸¸¿ø¾¿ Áö±ÞÇÏ¸é 15Á¶3Ãµ¾ï¿øÀÇ ¿¹»êÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.

¿©±â¿¡ ¼Õ½Çº¸»ó±Ý ¼Ò±ÞºÐ°ú ¿ÃÇØ 1Â÷ ¼Õ½Çº¸»ó±Ý Áö±Þ ÀÌÈÄ ¹ß»ýÇÑ Ãß°¡ ÇÇÇØ¿¡ ´ëÇÑ º¸Àü±Ý±îÁö ÇÕÇÏ¸é ÀüÃ¼ Ãß°æ ±Ô¸ð´Â 30Á¶¿øÀ» ÈÇÂ½ ³ÑÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù. ÀÌ·¸°Ô µÈ´Ù¸é Ãß°æ ±Ô¸ð´Â »ç»ó ÃÖ´ë¿´´ø ÀÛ³â 3Â÷ Ãß°æ(35Á¶1Ãµ¾ï¿ø)¿¡ ±ÙÁ¢ÇÑ´Ù.

Àç³­Áö¿ø±Ý Áö±Þ ½Ã±â·Î ¹ÎÁÖ´ç ÀÏ°¢¿¡¼­´Â ÀÌ¸£¸é ¿©¸§ ÈÞ°¡Ã¶, ´Ê¾îµµ Ãß¼®(9¿ù 21ÀÏ) ÀÌÀüÀÌ °Å·ÐµÇ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç Á¾ÀüÀÇ °¡Á· ±âÁØÀÌ ¾Æ´Ñ °³ÀÎº°·Î Áö±ÞÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¹®Á¦´Â Àç¿øÀÌ´Ù. ¿ÃÇØ ¼¼¼ö°¡ 17Á¶¿ø Á¤µµ ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌÁö¸¸ ÀÌ¹Ì 4Â÷ Àç³­Áö¿ø±Ý Áö±ÞÀ» À§ÇÑ 1Â÷ Ãß°æ(14Á¶9Ãµ¾ï¿ø)À» Æí¼ºÇÏ¸é¼­ 9Á¶9Ãµ¾ï¿ø¾îÄ¡ÀÇ ±¹Ã¤¸¦ Âï¾ú´Ù.

30Á¶¿øÀÌ ³Ñ´Â ½´ÆÛ Ãß°æÀÌ Çö½ÇÈ­ÇÒ °æ¿ì ¸ðÀÚ¶ó´Â ¿¹»êÀº ³ª¶ùºúÀ¸·Î Á¶´ÞÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

¿ÃÇØ 1Â÷ Ãß°æ ÀÌÈÄ ±¹°¡Ã¤¹«´Â 965Á¶9Ãµ¾ï¿ø, ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) ´ëºñ ±¹°¡Ã¤¹«ºñÀ²Àº 48.2%±îÁö ³ô¾ÆÁ³´Ù. ÇöÀç ³íÀÇ ÁßÀÎ ¿©¸§ Ãß°æÀ» Æ÷ÇÔÇØ ¿¬³» 2Â÷·Ê ´õ Ãß°æÀ» Æí¼ºÇÏ¸é ±¹°¡Ã¤¹«ºñÀ²Àº 50%¸¦ ³Ñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.

¹® ´ëÅë·ÉÀº Áö³­ 27ÀÏ ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ¿¡¼­ "±¹°¡Ã¤¹«°¡ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ´Ù¸¥ ³ª¶óµé¿¡ ºñÇØ Áõ°¡ ÆøÀÌ ÀÛ°í ÀçÁ¤°ÇÀü¼ºÀÌ ¾çÈ£ÇÑ Æí"ÀÌ¶ó°í ÇßÁö¸¸ ±Þ°ÝÇÑ ºÎÃ¤ Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ÀçÁ¤°ÇÀü¼º ¾ÇÈ­¸¦ ¿ì·ÁÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®´Â Ä¿Áú ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.

¼ºÅÂÀ± ¿¬¼¼´ë °æÁ¦ÇÐºÎ ±³¼ö´Â "ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ±Ý¸® ÀÎ»óÀ» ¿¹°íÇÑ »óÈ²¿¡¼­ ÀçÁ¤À» Ç®¾î Àü±¹¹Î¿¡°Ô Àç³­Áö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ´Â °ÍÀº ¹æ¿ªÀÌ³ª °æ±âºÎ¾ç È¿°ú Ãø¸é¿¡¼­µµ ÀûÀýÇÏÁö ¾Ê´Ù"¸é¼­ "±»ÀÌ Ãß°æÀ» Æí¼ºÇÑ´Ù¸é Ãë¾à°èÃþ¿¡ ¼±º° Áö¿øÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù"°í Çß´Ù.

Á¤¼¼À± Ãæ³²´ë °æÁ¦ÇÐ°ú ±³¼ö´Â "ÀçÁ¤À» Ç®¾î »çÈ¸Àû °Å¸®µÎ±â·Î ÀÎÇÑ ÇÇÇØÀÚ¸¦ Áö¿øÇÏ°í Àü±¹¹Î¿¡°Ôµµ Àç³­Áö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇØ °æ±â¸¦ ÁøÀÛÇÏÀÚ´Â ´ëÀÇ¿¡´Â Âù¼ºÇÑ´Ù"¸é¼­µµ "Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±ÝÀÇ °æ¿ì ¼Òºñ ÁøÀÛÀ» À§ÇÑ °ÍÀÌ¶ó¸é ÄÚ·Î³ª°¡ ÅëÁ¦µÉ ¿¬¸»ÀÌ Å¸ÀÌ¹ÖÀÌÁö ¾ÊÀ»±î »ý°¢ÇÑ´Ù"°í Çß´Ù.

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

¿¬ÇÕ´º½º ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ¹Ú¼º¹Î ÀÇ¿ø, ±âÀçºÎ Å¸´ç¼º½É»ç°ú¿¡ ¿ï»ê Æ®·¥ 1,2È£¼± µ¿½Ã °Ç¼³ ÃßÁø ÃË±¸
  • È£¼ö°ø¿ø ´ë¸í·çÃ¾ ¡®±¹°ø¸³ ¾î¸°ÀÌÁý °Ç¸³¡¯ ¹°²¿
  • Çö´ëÂ÷±×·ì, Çù·Â»ç 180°÷¿¡ ½º¸¶Æ®°øÀå ±¸Ãà µ½´Â´Ù
  • ÀÏº»ÀÌ Àß¸ø ±â·ÏÇÑ ¿ï»ê ¿ìÃ¼±¹ ¿ª»ç
  • [1º¸] ¿ï»ê ÄÚ·Î³ª19 ½Å±Ô È®ÁøÀÚ 2¸í¡¦ °Ý¸® Áß È®Áø
    • ¹Ú¼º¹Î ÀÇ¿ø, ±âÀçºÎ Å¸´ç¼º½É»ç°ú¿¡ ¿ï»ê Æ®·¥ 1,2È£¼± µ¿½Ã °Ç¼³ ÃßÁø ÃË±¸ ¹Ú¼º¹Î ÀÇ¿ø, ±âÀçºÎ Å¸´ç¼º½É»ç°ú¿¡ ¿ï»ê Æ®·¥ 1,2È£¼± µ¿½Ã °Ç¼³ ÃßÁø ÃË±¸
    ´ñ±Û (200ÀÚÆò) 0°³
    ÀüÃ¼º¸±â
    200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø ºñ¼Ó¾î¿Í ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±Û µîÀº ¹Ù·Î »èÁ¦µË´Ï´Ù.
    Æ¯È÷, ±Ù°Å ¾ø´Â ±Û·Î Å¸ÀÎÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ¸é ¹Î¡¤Çü»ç»ó Ã³¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    [´ñ±Û(200ÀÚÆò)¿î¿µ±ÔÄ¢ º¸±â]
    Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2021 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top