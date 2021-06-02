±¹¹Î À§·Î·³»¼ö ÁøÀÛ…´Ê¾îµµ Ãß¼®Àü Áö±Þ ÃßÁø Àü¸Á
|¿©¸§ Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±Ý Çö½ÇÈÇÏ³ª (CG)[¿¬ÇÕ´º½ºTV Á¦°ø] ¿¬ÇÕ´º½º
¿©´çÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÁÖµµ·Î Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±Ý Áö±Þ ³íÀÇ°¡ ±Þ·ù¸¦ Å» Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¹ÎÁÖ´ç ÁöµµºÎ´Â ¹°·Ð ´ë±Ç ÈÄº¸µéÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ´ç³»¿¡¼ Æø³ÐÀº °ø°¨´ë°¡ Çü¼ºµÇ°í ÀÖ¾î ¿ÃÇØ 2Â÷ Ãß°¡°æÁ¤¿¹»êÀ» À§ÇÑ ´çÁ¤ ÇùÀÇ°¡ º»°ÝÈÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ´ë¼±¿ë ÆÛÁÖ±â ³í¶õ°ú ÇÔ²² ¾ÇÈÇÏ´Â ÀçÁ¤°ÇÀü¼º µîÀ» µé¾î Ãë¾à°èÃþÀ» ¼±º° Áö¿øÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ¸¸¸¸Âú¾Æ Áö±Þ ¹æ½ÄÀÌ³ª ±Ô¸ð¸¦ ³õ°í ÁøÅëÀº ºÒ°¡ÇÇÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¡Þ 'À¸›XÀ¸›X' Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±Ý ³íÀÇ º»°ÝÈ
À±È£Áß ¹ÎÁÖ´ç ¿ø³»´ëÇ¥´Â 1ÀÏ ¿ø³» ´ëÃ¥ È¸ÀÇ¿¡¼ "Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±ÝÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â Ãß°æ¾ÈÀÇ Æí¼º°ú Ã³¸®°¡ ½Ã±ÞÇÏ´Ù"°í ¹àÇû´Ù.
À± ´ëÇ¥´Â 2Â÷ Ãß°æ°ú °ü·Ã Áö³´Þ 31ÀÏ "ÀúÈñ ´çÀº ÀÌ¹ø ¿©¸§ ¿òÃ÷·¯µç ½Ç¹° °æ±â¿¡ ¿Â±â¸¦ ºÒ¾î³Ö±â À§ÇÑ Ãß°æ µî ÀçÁ¤ ´ëÃ¥À» °±¸ÇÒ ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í Ãß°æÀ» ±âÁ¤»ç½ÇÈÇÑ µ¥ ÀÌ¾î ÀÌ³¯Àº Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±ÝÀ» ¾ð±ÞÇß´Ù.
Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±ÝÀº ÀÌ¹Ì ¿¹°íµÈ °ÍÀÌ¾ú´Ù. ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀº Áö³ 2¿ù 19ÀÏ ¿©´ç ÁöµµºÎ¿ÍÀÇ ¿ÀÂù °£´ãÈ¸¿¡¼ ´ç½Ã ÀÌ³«¿¬ ¹ÎÁÖ´ç ´ëÇ¥ÀÇ Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±Ý Áö±Þ Á¦¾È¿¡ ´ëÇØ "ÄÚ·Î³ª¿¡¼ ¹þ¾î³¯ »óÈ²ÀÌ µÇ¸é ±¹¹Î À§·Î, ±¹¹Î »ç±â ÁøÀÛ¿ë Áö¿ø±Ý Áö±ÞÀ» °ËÅäÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù"°í Çß¾ú´Ù.
´ç½Ã °¹Î¼® Ã»¿Í´ë ´ëº¯ÀÎÀº "¿Â ±¹¹ÎÀÌ 'À¸›XÀ¸›X' ÈûÀ» ³»ÀÚ´Â Â÷¿ø¿¡¼ ±¹¹ÎÀ» À§·ÎÇÏ°í µ¿½Ã¿¡ ¼Òºñ¸¦ ÁøÀÛÇÏ´Â ÃëÁö"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀº Áö³´Þ 27ÀÏ ¿¸° ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ¿¡¼´Â "¹æ¿ª »óÈ²°ú °æÁ¦ ¿©°Ç º¯È¿¡ °ð¹Ù·Î ´ëÃ³ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡ÇÑ Ãß°¡ ¼¼¼ö¸¦ È°¿ëÇÑ Ãß°¡ÀûÀÎ ÀçÁ¤ ÅõÀÔ °¡´É¼ºÀ» ¿¾îµÖ¾ß ÇÑ´Ù"°í Çß´Ù.
ÁöÁöºÎÁøÇÑ ¼Òºñ È¸º¹, ÀÏÀÚ¸® ¾ç±ØÈ, ÀÚ¿µ¾÷ÀÚÀÇ °æ¿µ³ µîÀ» °¨¾ÈÇØ ¿ÃÇØ 2Â÷ Ãß°æ Æí¼ºÀ» ¿°µÎ¿¡ µÐ ¹ß¾ðÀ¸·Î ÇØ¼®µÆ´Ù.
´ë±Ç ÁÖÀÚµéÀº Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±Ý¿¡ Àû±ØÀûÀÌ´Ù. ÀÌÀç¸í °æ±âµµ Áö»ç´Â 31ÀÏ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ "´çÁ¤Ã»¿¡ Áö¿ªÈÆóÇü Á¦2Â÷ Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±Ý Áö±ÞÀ» ¿äÃ»µå¸°´Ù"°í Çß´Ù.
Á¤¼¼±Õ Àü ±¹¹«ÃÑ¸®µµ °°Àº ³¯ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ "ÀÌ·¸°Ô °æÁ¦°¡ ¾È ÁÁÀ» ¶© ¼Òºñ°¡ ¹Ì´öÀ¸·Î, ¼ÒºñÇØ¾ß »ý»êÀ¸·Î ¿¬°áµÅ ¼±¼øÈ¯µÈ´Ù"¸ç Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±Ý Áö±ÞÀ» ÃË±¸Çß´Ù.
¹ÎÁÖ´çÀÌ Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±Ý Ä«µå¸¦ ²¨³» µç °ÍÀº ¹® ´ëÅë·ÉÀÇ ¾ð±ÞÃ³·³ ¿ÃÇØ ¼¼±ÝÀÌ Àß °ÈÈ÷°í ÀÖ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀçÁ¤ ´ç±¹¿¡ µû¸£¸é ¼öÃâ È£Á¶¿Í ºÎµ¿»ê ½ÃÀå È°È²À¸·Î ¹ýÀÎ¼¼¿Í ºÎµ¿»ê °ü·Ã ¼¼±ÝÀÌ Å©°Ô ´Ã¸é¼ 1ºÐ±â¿¡¸¸ ±¹¼¼ ¼öÀÔÀÌ 1³â Àüº¸´Ù 19Á¶¿øÀÌ³ª ´Ã¾ú´Ù.
ÇÏ¹Ý±â¿¡ ¼¼¼ö°¡ ´Ù¼Ò °¨¼ÒÇÑ´Ù´Â Á¡À» °¨¾ÈÇØµµ ¿¬°£ ±âÁØÀ¸·Î 17Á¶¿ø Á¤µµ ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
°ú°Å Á¤Ä¡±Ç¿¡¼ Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±ÝÀÌ °Å·ÐµÉ ¶§¸¶´Ù ÀçÁ¤ ¹®Á¦¸¦ µé¾î ¹Î°¨ÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´ø È«³²±â °æÁ¦ºÎÃÑ¸®´Â ¾ÆÁ÷ º°´Ù¸¥ ¹ÝÀÀÀÌ ¾ø´Ù. ÀÌ¸¦ µÎ°í ÀÏ°¢¿¡¼´Â ¼¼¼ö Áõ°¡·Î ÀçÁ¤ ¿î¿ë¿¡ ¼ûÅëÀÌ Æ®¿´±â ¶§¹®ÀÏ °ÍÀÌ¶ó´Â ÇØ¼®À» ³»³õ°í ÀÖ´Ù.
³»³â ´ë¼±À» ¾ÕµÐ »óÈ²¿¡¼ ¿©´çÀÌ Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±ÝÀ» ÁÖµµÇÒ °æ¿ì ¹Ý´ëÇÏ±â´Â ½±Áö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó´Â °üÃøµµ ÀÖ´Ù.
¡Þ ÀÌ¸£¸é ¿©¸§ ÈÞ°¡Ã¶ Áö±Þ…1ÀÎ´ç 30¸¸¿ø?
¿©¸§ Ãß°æ ³íÀÇ°¡ º»°ÝÈÇÏ¸é¼ ¾ðÁ¦ ¾î´À Á¤µµ ±Ô¸ð·Î Æí¼ºÇÒ °ÍÀÌ³Ä¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇÒ °æ¿ì ½´ÆÛ Ãß°æÀÌ µÉ °¡´É¼ºÀÌ Å©´Ù. ±¹È¸¿¡¼ ³íÀÇÇÏ°í ÀÖ´Â ¿µ¾÷ ¼Õ½Çº¸»ó±ÝÀÇ ¼Ò±ÞºÐ±îÁö È®º¸ÇØ¾ß ÇÏ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
Àç³Áö¿ø±ÝÀÌ Àü±¹¹Î Áö±ÞÀ¸·Î °¡´ÚÀÌ ÀâÈú °æ¿ì ÃÖ¼Ò 14Á¶¿øÀº ³ÑÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÀÛ³â º½ Áö±ÞÇß´ø 1Â÷ Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±ÝÀº 4ÀÎ °¡Á· ±âÁØ 100¸¸¿ø¾¿ ¸ðµÎ 14Á¶3Ãµ¾ï¿øÀÌ ÅõÀÔµÆ´Ù. ±¹¹Î 1ÀÎ´ç 25¸¸¿ø¾¿ Áö±ÞÇÏ¸é 12Á¶7Ãµ¾ï¿ø, 30¸¸¿ø¾¿ Áö±ÞÇÏ¸é 15Á¶3Ãµ¾ï¿øÀÇ ¿¹»êÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.
¿©±â¿¡ ¼Õ½Çº¸»ó±Ý ¼Ò±ÞºÐ°ú ¿ÃÇØ 1Â÷ ¼Õ½Çº¸»ó±Ý Áö±Þ ÀÌÈÄ ¹ß»ýÇÑ Ãß°¡ ÇÇÇØ¿¡ ´ëÇÑ º¸Àü±Ý±îÁö ÇÕÇÏ¸é ÀüÃ¼ Ãß°æ ±Ô¸ð´Â 30Á¶¿øÀ» ÈÇÂ½ ³ÑÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù. ÀÌ·¸°Ô µÈ´Ù¸é Ãß°æ ±Ô¸ð´Â »ç»ó ÃÖ´ë¿´´ø ÀÛ³â 3Â÷ Ãß°æ(35Á¶1Ãµ¾ï¿ø)¿¡ ±ÙÁ¢ÇÑ´Ù.
Àç³Áö¿ø±Ý Áö±Þ ½Ã±â·Î ¹ÎÁÖ´ç ÀÏ°¢¿¡¼´Â ÀÌ¸£¸é ¿©¸§ ÈÞ°¡Ã¶, ´Ê¾îµµ Ãß¼®(9¿ù 21ÀÏ) ÀÌÀüÀÌ °Å·ÐµÇ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç Á¾ÀüÀÇ °¡Á· ±âÁØÀÌ ¾Æ´Ñ °³ÀÎº°·Î Áö±ÞÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¹®Á¦´Â Àç¿øÀÌ´Ù. ¿ÃÇØ ¼¼¼ö°¡ 17Á¶¿ø Á¤µµ ´Ã¾î³¯ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÌÁö¸¸ ÀÌ¹Ì 4Â÷ Àç³Áö¿ø±Ý Áö±ÞÀ» À§ÇÑ 1Â÷ Ãß°æ(14Á¶9Ãµ¾ï¿ø)À» Æí¼ºÇÏ¸é¼ 9Á¶9Ãµ¾ï¿ø¾îÄ¡ÀÇ ±¹Ã¤¸¦ Âï¾ú´Ù.
30Á¶¿øÀÌ ³Ñ´Â ½´ÆÛ Ãß°æÀÌ Çö½ÇÈÇÒ °æ¿ì ¸ðÀÚ¶ó´Â ¿¹»êÀº ³ª¶ùºúÀ¸·Î Á¶´ÞÇØ¾ß ÇÑ´Ù.
¿ÃÇØ 1Â÷ Ãß°æ ÀÌÈÄ ±¹°¡Ã¤¹«´Â 965Á¶9Ãµ¾ï¿ø, ±¹³»ÃÑ»ý»ê(GDP) ´ëºñ ±¹°¡Ã¤¹«ºñÀ²Àº 48.2%±îÁö ³ô¾ÆÁ³´Ù. ÇöÀç ³íÀÇ ÁßÀÎ ¿©¸§ Ãß°æÀ» Æ÷ÇÔÇØ ¿¬³» 2Â÷·Ê ´õ Ãß°æÀ» Æí¼ºÇÏ¸é ±¹°¡Ã¤¹«ºñÀ²Àº 50%¸¦ ³Ñ±æ ¼ö ÀÖ´Ù.
¹® ´ëÅë·ÉÀº Áö³ 27ÀÏ ±¹°¡ÀçÁ¤Àü·«È¸ÀÇ¿¡¼ "±¹°¡Ã¤¹«°¡ ºü¸¥ ¼Óµµ·Î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖÁö¸¸ ´Ù¸¥ ³ª¶óµé¿¡ ºñÇØ Áõ°¡ ÆøÀÌ ÀÛ°í ÀçÁ¤°ÇÀü¼ºÀÌ ¾çÈ£ÇÑ Æí"ÀÌ¶ó°í ÇßÁö¸¸ ±Þ°ÝÇÑ ºÎÃ¤ Áõ°¡¿¡ µû¸¥ ÀçÁ¤°ÇÀü¼º ¾ÇÈ¸¦ ¿ì·ÁÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®´Â Ä¿Áú ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
¼ºÅÂÀ± ¿¬¼¼´ë °æÁ¦ÇÐºÎ ±³¼ö´Â "ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ±Ý¸® ÀÎ»óÀ» ¿¹°íÇÑ »óÈ²¿¡¼ ÀçÁ¤À» Ç®¾î Àü±¹¹Î¿¡°Ô Àç³Áö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ´Â °ÍÀº ¹æ¿ªÀÌ³ª °æ±âºÎ¾ç È¿°ú Ãø¸é¿¡¼µµ ÀûÀýÇÏÁö ¾Ê´Ù"¸é¼ "±»ÀÌ Ãß°æÀ» Æí¼ºÇÑ´Ù¸é Ãë¾à°èÃþ¿¡ ¼±º° Áö¿øÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù"°í Çß´Ù.
Á¤¼¼À± Ãæ³²´ë °æÁ¦ÇÐ°ú ±³¼ö´Â "ÀçÁ¤À» Ç®¾î »çÈ¸Àû °Å¸®µÎ±â·Î ÀÎÇÑ ÇÇÇØÀÚ¸¦ Áö¿øÇÏ°í Àü±¹¹Î¿¡°Ôµµ Àç³Áö¿ø±ÝÀ» Áö±ÞÇØ °æ±â¸¦ ÁøÀÛÇÏÀÚ´Â ´ëÀÇ¿¡´Â Âù¼ºÇÑ´Ù"¸é¼µµ "Àü±¹¹Î Àç³Áö¿ø±ÝÀÇ °æ¿ì ¼Òºñ ÁøÀÛÀ» À§ÇÑ °ÍÀÌ¶ó¸é ÄÚ·Î³ª°¡ ÅëÁ¦µÉ ¿¬¸»ÀÌ Å¸ÀÌ¹ÖÀÌÁö ¾ÊÀ»±î »ý°¢ÇÑ´Ù"°í Çß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö> ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ