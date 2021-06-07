ÅëÇÕ°Ë»ö
»ó¼¼°Ë»ö

»ó¼¼°Ë»ö

 
°Ë»ö±â°£

  ~  
¼½¼Çº°
°Ë»ö¿µ¿ª
ÄÜÅÙÃ÷ ¹üÀ§
°Ë»ö¾î

»ó´Ü¿©¹é
HOME »çÈ¸ ³ëµ¿
¿ï»ê ºÏÇ× ÅÍ¹Ì³Î °Ç¼³»ç¾÷ µÎ°í ¾ç´ë³ëÃÑ Áý´Ü ¸ö½Î¿ò ¹ú¿© 4¸í ºÎ»óÇÑÁø·¹¹ÌÄÜ ¾Õ¿¡¼­ ÁýÈ¸ Áß °í¼º ¿À°¡´Ù ¹ß»ý
6¸é ±â»çº¸±â ½Å¹®º¸±â JPG / PDF
  • ±è»ó¾Æ, °­ÀÎÈñ
  • ½ÂÀÎ 2021.06.07 18:24
  • ´ñ±Û 0
´º½ºNOW
¿­±â/´Ý±â
´Ý±â ´º½ºNOW
»ó¹Ý±â Á¢Á¾¸ñÇ¥ ´Þ¼ºÀº 'Ã»½ÅÈ£'¡¦´ë»óÀÚ ´Ã¾î³ª´Â 3ºÐ±â°¡ °ü°Ç
4½Ã°£ Àü
FIFA¡¤±¸´Ü¡¤2002 µ¿·á±îÁö¡¦±¹³»¿Ü Ãà±¸°è À¯»óÃ¶ ¾Öµµ ¹°°á
4½Ã°£ Àü
ÄÚ·Î³ª19 ¾îÁ¦ 485¸í ½Å±ÔÈ®Áø¡¦¿³»õ¸¸¿¡ ´Ù½Ã 400¸í´ë·Î ³»·Á¿Í
1ÀÏ Àü
½î³ªÅ¸ »ý»ê¶óÀÎ¼­ ¾ÆÀÌ¿À´Ð6 ¸¸µé±î¡¦Àü±âÂ÷ ¶óÀÎ ÀüÈ¯ 'ÃË°¢'
1ÀÏ Àü
'¹é½Å ÀÎ¼¾Æ¼ºê' °í´ëÇÏ´Â 20´ëµé¡¦"¼ö´É¡¤¸ðÆò º¼±î?"
2ÀÏ Àü
½Å±ÔÈ®Áø 556¸í, ÁÖ¸»¿µÇâ¿¡ ´Ù½Ã 600¸í ¾Æ·¡·Î¡¦»ê¹ß°¨¿° Áö¼Ó
2ÀÏ Àü
MZ¼¼´ë¿¡ ÀÀ´äÇÑ »ï¼ºÀüÀÚ »çÀå´Ü¡¦Á÷¿øµé°ú ¼ÒÅë °£´ãÈ¸
4ÀÏ Àü
AZ¹é½Å ¿¹¾à·ü 80% ³ÑÀºµí¡¦»ó¹Ý±â ÀÜ¿©¹é½Å °í·ÉÀÚ¿¡ ¿ì¼± ¹èÁ¤
4ÀÏ Àü
6¿ù ¼ö´É ¸ðÆò ½Ç½Ã¡¦"¼±ÅÃ°ú¸ñ À¯ºÒ¸® °¡´É¼º ÃÖ¼ÒÈ­ÇØ ÃâÁ¦"
5ÀÏ Àü
¸ð·¹ ¹é½ÅÁ¢Á¾ 100ÀÏ¡¦°í·ÉÃþ AZ¹é½Å ¿¹¾à ¿À´Ã ¸¶°¨ Á¢Á¾·ü ÁÖ¸ñ
5ÀÏ Àü
Àü±¹¹Î Àç³­Áö¿ø±Ý ³íÀÇ º»°ÝÈ­¡¦ÀÌ¸£¸é ¿©¸§ ÈÞ°¡ºñ?
6ÀÏ Àü
BTS, '¹öÅÍ'·Î ºôº¸µå 4¹øÂ° ½Ì±Û 1À§¡¦'ÈïÇàºÒÆÐ' Áõ¸í
6ÀÏ Àü
¿À´ÃºÎÅÍ ¾çµµ¼¼ ÃÖ°í¼¼À² 75%¡¦´ÙÁÖÅÃ¡¤´Ü±â°Å·¡ÀÚ¿¡ Áß°ú
7ÀÏ Àü
Íº Á¤»ó¿µ ¸í¿¹È¸Àå À¯»ê 1Ãµ500¾ï¿ø »çÈ¸¿¡ È¯¿øµÈ´Ù
7ÀÏ Àü
³»ÀÏºÎÅÍ Á¢Á¾ÀÚ '8¸í+¥á' °¡Á·¸ðÀÓ °¡´É¡¦¿ä¾ç½Ã¼³ ´ë¸é¸éÈ¸ Çã¿ë
8ÀÏ Àü
Ä£È¯°æÂ÷ ¼öÃâ 10¸¸´ë ³Ñ¾î¼± Çö´ëÂ÷¡¤±â¾Æ¡¦ÀÛ³âº¸´Ù 47%¡è
8ÀÏ Àü
6¿ù ÇÑ´Þ 900¸¸¸í Á¢Á¾ '¼ÓµµÀü'¡¦7¿ùºÎÅÍ 50´ë-°í3-±³»ç µî Á¢Á¾
11ÀÏ Àü
'ºÒ°¡¸®½º ³í¶õ' ³²¾çÀ¯¾÷, »ç¸ðÆÝµå ÇÑ¾ØÄÄÆÛ´Ï¿¡ ÆÈ·Á
11ÀÏ Àü
¿Ü±¹ÀÎ Ç°»éµµ ÇÏ·ç 10¸¸¿ø¡¦ÄÚ·Î³ª·Î ´õ ¾ÇÈ­µÈ ³óÃÌ ÀÎ·Â³­
12ÀÏ Àü
¿À´ÃºÎÅÍ ³×ÀÌ¹ö¡¤Ä«Ä«¿À ¾Û¿¡¼­ 'ÀÜ¿© AZ¹é½Å' Á¶È¸¡¤¿¹¾à °¡´É
12ÀÏ Àü
   
 
  ¡ã 7ÀÏ ¿ï»ê ºÏÇ× ÅÍ¹Ì³Î °Ç¼³»ç¾÷ ÀÏÀÚ¸® È®º¸¸¦ µÎ°í ¾ç´ë³ëÃÑÀÌ ´ëÄ¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.   
 

±¹Ã¥»ç¾÷ÀÎ ¿ï»ê ºÏÇ× ÅÍ¹Ì³Î °Ç¼³»ç¾÷°ú °ü·ÃÇÑ ÀÏÀÚ¸® È®º¸¸¦ µÎ°í ¾ç´ë³ëÃÑÀÇ °¥µîÀÌ ±í¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

7ÀÏ ¿ÀÀü 9½Ã 30ºÐ²² ¿ïÁÖ±º ¿õÃÌ¸é¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇÑÁø·¹¹ÌÄÜ Á¦Á¶ÇöÀå ¾Õ¿¡¼­ ÇÑ±¹³ëÃÑ 30¿©¸í°ú ¹ÎÁÖ³ëÃÑ °Ç¼³±â°è³ëÁ¶¿ø 48¸í(°æÂû Ãß»ê)ÀÌ ÁýÈ¸¸¦ ÁøÇàÇÑ °¡¿îµ¥ ¼­·Î °£ °í¼º°ú ½Ãºñ°¡ ¿À°¡´õ´Ï Áý´Ü ¸ö½Î¿òÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. ¼­·Î ¹ÐÄ¡°í ¹ß·Î Â÷´Â µî °Ý·ÄÇÑ ¸ö½Î¿òÀÌ ¹ú¾îÁ³°í, ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ¾çÃø 4¸íÀÇ Á¶ÇÕ¿øÀÌ ºÎ»óÀ» ÀÔ°í º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆ´Ù. ¸ö½Î¿òÀº ÇöÀå¿¡ ¹èÄ¡µÈ °æÂûµé¿¡ ÀÇÇØ Á¦ÁöµÆ´Ù.

ÀÌ¹ø °¥µîÀº ¹ÎÁÖ³ëÃÑ °Ç¼³±â°è³ëÁ¶¿Í ÇÏµµ±Þ °Ç¼³¾÷Ã¼ÀÇ ˆÃÇùÃ¼°á ¿ä±¸¸¦ ¾÷Ã¼µéÀÌ ¹Þ¾ÆµéÀÌÁö ¾ÊÀÚ ·¹¹ÌÄÜ°ø±ÞÀ» ÁßÁöÇß°í, ÇÑ±¹³ëÃÑ¿¡¼­ »ç¾÷ÃßÁøÀ» À§ÇØ Áö³­ 4¿ùºÎÅÍ ¿ëÂ÷¸¦ ÇÏÀÚ ¹ÎÁÖ³ëÃÑÀÌ ÀÌ¸¦ ¸·¾Æ¼­¸é¼­ ºÒ°ÅÁ³´Ù. 

¹ÎÁÖ³ëÃÑ Ãø ÁÖÀåÀº Áö³­ 1¿ùºÎÅÍ ºÏÇ× »ç¾÷°ú °ü·ÃÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ ÇùÀÇ¸¦ ÇØ¿Ô°í, 2¿ù¿¡µµ ÇÏµµ±Þ ¾÷Ã¼¿Í ´ÜÃ¼Çù¾àÀ» Ã¼°áÇÏ±â·Î Çß¾ú´Âµ¥, ´ëÇü ½Ã°ø»çÀÇ ºÎ´çÇÑ ¾Ð·ÂÀ¸·Î Çù¾àÀÌ ÀÌ·ïÁöÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. 

ÇÑ±¹³ëÃÑ ÀÔÀå¿¡¼­µµ ¿øÈ°ÇÑ »ç¾÷ÃßÁøÀ» À§ÇØ ·¹¹ÌÄÜ ¿ëÂ÷±îÁö ÇÏ°í ÀÖ´Âµ¥, ¹ÎÁÖ³ëÃÑ¿¡¼­ »ç¾÷À» Áö¿¬½ÃÅ°´Â ÇàÀ§¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù°í ºñÆÇÇß´Ù. 

¾ç´ë³ëÃÑÀÌ ¿¬ÀÏ ÁýÈ¸¸¦ ÀÌ¾î°¡¸é¼­ ·¹¹ÌÄÜÈ¸»ç Ãøµµ ¾÷¹«Â÷ÁúÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù.


ÇÑÁø·¹¹ÌÄÜ °ü°èÀÚ´Â “°è¼ÓµÈ ÁýÈ¸·Î ¾÷¹« ÁøÇàÀÌ Á¦´ë·Î µÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù”¸ç “·¹¹ÌÄÜ Â÷·®ÀÌ ÇöÀåÀ¸·Î °¡¸é ÁøÀÔ°ú ÃâÀÔÀÌ Á¦´ë·Î µÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù

¿ïÁÖ°æÂû¼­´Â ÀÌ³¯ Áý´Ü ¸ö½Î¿ò°ú °ü·ÃÇØ “ÇÇÇØÀÚ Ãø¿¡¼­ ½Å°í¸¦ ÇÒ °æ¿ì ÆøÇàÇøÀÇ µîÀ¸·Î ÀÔ°ÇÀ» °í·ÁÇÏ°ÚÁö¸¸, ½Å°íµÈ ³»¿ëÀÌ ¾ø¾î Á¶»ç¿¡ Âø¼öÇÏÁö´Â ¾Ê¾Ò´Ù”°í ÀüÇß´Ù.


<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¿ï»ê¸ÅÀÏ, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>  ÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ

±è»ó¾Æ, °­ÀÎÈñ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â

icon¿À´ÃÀÇ ÀÎ±â±â»ç
  • ¿ï»êÇü ºÐ»ê¿¡³ÊÁö Å×ÀÌÅÍ ÇÃ·§Æû ±¸Ãà»ç¾÷ ½ÃÇà
  • ¿ï»ê Áß±¸ ³» ¿ï»ê°í ÀÌÀü¡¦Å¸´ç¡¤´çÀ§¼º È®º¸ µå¶óÀÌºê °É¾ú´Ù
  • ¼­¹ü¼ö ÀÇ¿ø, ¡°¿îÀüÀÚ ÆøÇàµµ ÀºÆóÇÑ °æÂû, ±Ç·Â ¾Õ¿¡¼­ Ç×»ó ¿­Áß½¬¾î¡±
  • ¼±¹ÙÀ§Áö±¸ ±³Åë´ëÃ¥ µî Áö¿ª Çö¾È ÇØ¼Ò ¿ä±¸ º¿¹°
  • ¡®½Å°í¸® 4È£±â¡¯ º¹±¸ ±â°£ ´ÜÃà À§ÇØ ¡®Áß°íºÎÇ°¡¯ »ç¿ë °ËÅä
    • ¼­¹ü¼ö ÀÇ¿ø, ¡°¿îÀüÀÚ ÆøÇàµµ ÀºÆóÇÑ °æÂû, ±Ç·Â ¾Õ¿¡¼­ Ç×»ó ¿­Áß½¬¾î¡± ¼­¹ü¼ö ÀÇ¿ø, ¡°¿îÀüÀÚ ÆøÇàµµ ÀºÆóÇÑ °æÂû, ±Ç·Â ¾Õ¿¡¼­ Ç×»ó ¿­Áß½¬¾î¡±
    ´ñ±Û (200ÀÚÆò) 0°³
    ÀüÃ¼º¸±â
    200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    ¡Ø ºñ¼Ó¾î¿Í ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±Û µîÀº ¹Ù·Î »èÁ¦µË´Ï´Ù.
    Æ¯È÷, ±Ù°Å ¾ø´Â ±Û·Î Å¸ÀÎÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈÑ¼ÕÇÏ¸é ¹Î¡¤Çü»ç»ó Ã³¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
    [´ñ±Û(200ÀÚÆò)¿î¿µ±ÔÄ¢ º¸±â]
    Ã¹¹øÂ° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
    ¿©¹é

    È¸¿ø»ç ÇÑ±¹½Å¹®ÇùÈ¸ ÇÑ±¹±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹»çÁø±âÀÚÇùÈ¸ ÇÑ±¹ABC

    Á¦ÈÞ»ç Áß¾ÓÀÏº¸ ¿ö½ÌÅÏÆ÷½ºÆ® ºí·ë¹ö±× Áß±¹ íþõðìíÜÃ ³ëÄÆ´º½º

    È¸»ç¼Ò°³ ±¤°í¾È³» ºÒÆí½Å°í Á¦ÈÞ¾È³» °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ ÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ Ã»Å¹±ÝÁö¹ý ÇöÈ²
    (44740) ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ¼ö¾Ï·Î 4 (ÅÛÆ÷ºôµù 9Ãþ)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 052-243-1001  |  ÆÑ½º : 052-271-8790  |  »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 620-81-14006
    µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01104  |   µî·Ï³¯Â¥ : 2017³â 7¿ù 13ÀÏ  |  ¹ßÇà¡¤ÆíÁýÀÎ : ÀÌ¿¬Èñ   |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : °­Á¤¿ø
    Copyright © 2021 ¿ï»ê¸ÅÀÏ. All rights reserved. ¿Â¶óÀÎ ÄÁÅÙÃ÷ ¹× ´º½ºÀúÀÛ±Ç ¹®ÀÇ webmaster@iusm.co.kr RSS ¼­ºñ½º
    Back to Top