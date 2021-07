▲ 울산싱어즈 오페라단.

최근 코로나19 사회적 거리두기 기준이 완화됨에 따라 울산시와 문화재단의 각종 문화예술사업에 지원을 받은 공연들이 무대를 펼친다. 오페라, 창작연극, 클래식 등 다양한 공연이 기다린다.







◆ 울산싱어즈오페라단, ‘루치아 람메르무어’울산싱어즈오페라단이 이탈리아의 작곡가 G.도니체티의 걸작 오페라 ‘루치아 람메르무어’를 오는 9~10일 총 2회에 걸쳐 울산문화예술회관 대공연장에서 선보인다.‘루치아 람메르무어’는 전 3막으로, 원작은 월터 스콧의 소설 <래머무어가의 신부>다.이번 공연은 울산 시민들의 오페라 이해와 대중화를 위해 자막으로 해설하며 벨칸토 오페라진수를 더욱 잘 표현하기 위해 원어로 펼친다.연출은 이의주, 지휘는 정금련 지휘자가 맡았으며, 주역 가수로는 김방술, 박현정, 이장원, 김준연 등 정상급 성악가들과 울산대 졸업생들이 출연한다. USO합창단, 울산페스티벌오케스트라도 함께 한다. 9일 오후 7시30분·10일 오후 4시. 문의 010-3099-2460.◆처용오페라단, ‘음악 선생님’처용오페라단이 창단 첫 공연 ‘음악 선생님(Il Maestro di Musica)’을 17일 오후 5시 울산 중구문화의 전당 함월홀에서 선보인다.페르골레지의 오페라 ‘음악 선생님’은 1740년 피렌체에서 ‘오라치오’로 상연됐으며, 1755년 파리에서 ‘음악선생’으로 히트한 작품이다.처용오페라단은 극중 인물들을 드라마 <펜트하우스) 속 캐릭터들의 이름으로 각색해 코믹오페라로 공연한다. 연출 이병웅, 지휘 황성진, 반주 더 스트링스가 함께한다.주요배역은 소프라노 조나리, 테너 홍주표, 바리톤 이원필 등이 맡았다. 처용오페라단은 2020년 창립됐다. 문의 010-3267-3210.◆ 울산솔로이스츠, 창단연주회‘울산솔로이스츠’가 6일 오후 7시30분 울산중구문화의전당 함월홀에서 창단 연주회를 연다.울산솔로이스츠는 리더 장원우를 비롯해 피아니스트 이선화, 바이올리니스트 김유리, 바이올리니스트 이현지, 비올리니스트 박선호, 첼리스트 정지은 등 서울과 부산, 울산, 포항 등지에서 활발하게 활동하는 실내악주자들이 모였다.연주무대에서는 고전과 낭만, 현대를 아우르는 폭넓고도 색다른 레퍼토리를 선보여 현악과 피아노, 클라리넷의 부드럽고도 강렬한 매력을 선사할 계획이다. 헨델의 ‘파사칼리아’Passacaglia), 멘델스존의 ‘피아노 3중주’(Piano Trio No.1 in D minor, Op.49), 모차르트의 클라리넷 5중주(Clarinet Quintet in A major, K.581)를 펼친다. 문의 010-3646-2716.◆ 극단 무, ‘coffee and days’극단 무는 9일 오후 7시30분과 10일 오후 3시 두 차례 동구 꽃바위문화관 3층 공연장에서 창작연극 ‘coffee and days’(김행임 작, 전명수 연출)를 무대에 올린다.‘coffee and days’는 추억의 올드팝과 함께 커피 향을 따라 추억을 돌아보는 독특한 소재의 작품으로 극단 무의 대표 레퍼토리 작품이다.상처받은 부부를 통해 살아가면서 누구나 겪게 되는 사랑과 우정, 이별과 재회를 이야기한다. 공연에는 이현경, 지승현, 김형석, 전민수, 조아라, 이은현 씨 등이 출연한다.코로나 19로 인해 배우, 스텝을 포함한 75명의 관객만 입장시킬 예정으로, 사전 예약된 인원만 관람이 가능. 문의 010-7723-0498

