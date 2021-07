▲ Redas Dirzys(리투아니아)作 ‘Worker’sTributetoOhYoon’

‘제9회 울산국제목판화페스티벌 & 2021 비엔날레’가 오는 21일부터 26일까지 울산문화예술회관 전시장 전관(1~4전시장)에서 펼쳐진다.





울산제일일보가 주최하고 울산국제목판화페스티벌 운영위원회가 주관하는 울산국제목판화페스티벌은 ‘치유와 희망의 울산(Ulsan of Healing and Hope)’을 주제로 한국, 프랑스, 리투아니아, 말레이시아, 멕시코, 대만, 미국 등 7개국 166명 목판화 작가가 참여해 196점을 출품했다. 대표작으론 판화가 故오윤(1946~1986)을 위한 헌정작인 리투아니아 작가 Redas Dirzys의 ‘Worker’s Tribute to Oh Yoon’이 있다. 오윤은 한국 민중미술 대표 작가이자 울산 출신 소설가 난계 오영수(1909~1979)선생의 장남이다.해마다 진행해온 ‘울산을 찍다’ 특별전에는 6명의 작가가 함께한다. ‘울산을 찍다’에선 선정 작가가 울산을 주제로 작업한 목판화를 선보인다. 신장식, 박영근, 안정민, 이경희, 정우리, 천진규 작가가 참여한다. 이들은 반구대 암각화, 태화강, 가지산 등의 소재로 한 작품을 공개할 예정이다. 장서표와 북아트 특별전도 마련돼 관람객에게 색다른 볼거리를 제공한다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의