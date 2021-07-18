Á¾ÀÌ½Å¹® 30³â¡¦³ë(ÖÕ)±âÀÚÀÇ ºñ¸Á·Ï

|30³â Àü ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹® ÆíÁý±¹Àå ½ÃÀýÀÌ´ø ±èº´±æ ÁÖÇÊÀÇ ¾î´À³¯.
¶óµð¿À→TV→ÀÎÅÍ³ÝÀÇ °Å¼¾ µµÀü¿¡µµ »ì¾Æ³²Àº ½Å¹®
MZ¼¼´ë µ¶ÀÚ¸¦ Æ÷±âÇÏ¸é ¼³ÀÚ¸® ¿µ¿øÈ÷ ÀÒÀ» ¼öµµ
1941³â ÀÏº»ÀÇ ÁøÁÖ¸¸ °ø°Ý Æ¯Á¾º¸µµ´Â ¶óµð¿À´º½º°¡ Â÷ÁöÇß´Ù. ´ç½Ã ¶óµð¿ÀÀÇ ½Å¼ÓÇÑ º¸µµ´Â ½Å¹®À» À§ÇùÇÏ°Ô µÇ°í, ½Å¹®µµ ¼Óº¸¼ºÀÌ¶ó´Â Áß¿äÇÑ ´º½º °¡Ä¡¸¦ »õ·Ó°Ô ÀÎ½ÄÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
»õ·Î¿î ¹Ìµð¾î°¡ µîÀåÇÒ ¶§¸¶´Ù ½Å¹®Àº ´º½º ¹Ìµð¾îÀÇ ¿ÕÁÂ¸¦ ÁöÄÑ³»±â À§ÇØ º¯½ÅÀ» °ÅµìÇÏ¸ç »ì¾Æ³²¾Ò´Ù.
½Å¹®Àº 1920³â´ë ¶óµð¿ÀÀÇ µîÀåÀ¸·Î Ã¹¹ø¤Š À§±â¸¦ ¸Â¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸ ¶óµð¿À µîÀå ¶§ ½Å¹®À» À§ÇùÇÒ¸¸ÇÑ ´º½º ¹Ìµð¾î°¡ µÉ °ÍÀÌ¶ó°í´Â ¾Æ¹«µµ »ý°¢ÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
¼ö½Å±â°¡ ºÎÁ·ÇØ¼ ¶óµð¿ÀÀÇ ¿µÇâ·ÂÀÌ Àû¾ú´Ù. ÀÚÃ¼ ÃëÀç ´É·ÂÀ» ¸ø °®Ãá µ¥´Ù »ó´ç¼öÀÇ ½Å¹®»çµéÀÌ ¶óµð¿À ¹æ¼Û±¹À» ÇÔ²² °æ¿µÇÏ°í ÀÖ¾ú´Ù.
±×·¡¼ ¶óµð¿À´Â ¾Æ¹«·± Á¦Àç¾øÀÌ ½Å¹®±â»ç¸¦ °ø±Þ¹Þ¾Æ ±×´ë·Î ÀÐ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ´º½º¸¦ ³»º¸³»±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ÇÏÁö¸¸ ½Å¹®º¸´Ù ½Å¼ÓÇÏ°Ô ´º½º¸¦ Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ¹Ìµð¾îÀÇ Æ¯¼º ´öºÐ¿¡ ´º½º ¹Ìµð¾î·Î Á¡Â÷ °¢±¤¹Þ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÇÑÆí ÅÚ·¹ºñÀü(TV)Àº Ã³À½ µîÀåÇßÀ» ¶§¿¡´Â ´º½º¹Ìµð¾î°¡ ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ÆÐ¼Ç¼î³ª ¿µÈ ½Ã»çÈ¸¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â µ¥ Ä¡ÁßÇß´Ù. TV´º½ºÀÇ ¹Ø°Å¸§ÀÌ µÈ °ÍÀº 1930³â¿¡¼ 1940³â´ë¿¡ ¹ßÀüÇÑ ¶óµð¿À´º½º¿´´Ù. ÃëÀç ÀÎ·ÂÀº ÀüÀûÀ¸·Î ¶óµð¿À ´º½º Á¦ÀÛÁøµéÀÌ¾ú°í ÀÌµéÀÌ TV´º½º ÃëÀçÆÀÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ°Ô µÆ´Ù.
TV´º½º°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î °¢±¤¹Þ´ø ½Ã±â´Â ¹Ì±¹ÀÇ 1960³â´ë´Ù. ´ç½Ã Èæ¹é ÀÎÁ¾Â÷º° Ã¶Æó¸¦ À§ÇÑ ½Ã¹Î¿îµ¿ÀÌ Àü°³µÇ°í ÀÖ¾ú´Ù. ½Å¹®º¸´Ù TV¸¦ ÅëÇØ ½ÃÀ§ ÇöÀåÀ» ÈÎ¾À È¿°úÀûÀ¸·Î Àü´ÞÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
TVÀÇ µîÀåÀº ±¹³»½Å¹® ½ÃÀå¿¡µµ º¯È¸¦ °¡Á®¿Ô´Ù. ¿ï»ê¸ÅÀÏ½Å¹®ÀÌ Á¶°£½Å¹®À¸·Î Ã¢°£µÆµí 1993~1994³â ¼®°£À¸·Î ¹ßÇàÇÏ´ø ½Å¹®µéÀÌ Á¶°£À¸·Î ÀüÈ¯ÇÑ °Íµµ Àú³á ½Ã°£ TV´º½º¿Í °æÀïÇÏ±â Èûµé¾ú±â ¶§¹®ÀÌ¾ú´Ù.
TV´º½ºÀÇ µîÀåÀº ÀÌÃ³·³ Àú³Î¸®Áò Àü¹Ý¿¡ º¯È¸¦ °¡Á®¿Ô´Ù. TV´º½º´Â µ¿¿µ»ó°ú ¼Óº¸¸¦ ÅëÇØ ½Å¹®À» ¾ÐµµÇß±â ¶§¹®¿¡ ½Å¹®Àº Á¡Â÷ ±âÈ¹´º½º¿Í ºÐ¼® ±â»ç¸¦ °ÈÇØ ³ª°¬´Ù. ¶Ç Á¶»çº¸µµ¿Í Å½»çº¸µµ µî ´Ù¸¥ ´º½º ¹Ìµð¾î¿¡¼ ´Ù·çÁö ¾Ê´Â »ç°ÇÀ» ÃßÀûÇØ¼ ½Å¹®¸¸ÀÇ Æ¯Á¾À» º¸µµÇÏ´Âµ¥ ÁÖ·ÂÇØ¾ß Çß´Ù. ¹°·Ð ½Å¹®ÀÌ ¼Óº¸¼ºÀ» ¿ÏÀü Æ÷±âÇÑ °ÍÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ¿©ÀüÈ÷ TV´º½ºº¸´Ù, ¶Ç °æÀïÁöº¸´Ù ºü¸£°Ô ÀÚ½Å¸¸ÀÇ Æ¯Á¾º¸µµ¸¦ À§ÇÑ ³ë·ÂÀº Áö±Ýµµ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù.
½Å¹®Àº ‘Á¤º¸ÀÇ ¹Ù´Ù’, ‘Á¤º¸ÀÇ º¸°í’¶ó´Â ÀÎÅÍ³ÝÀÇ µîÀåÀ¸·Î ¶Ç ÇÑ¹øÀÇ µµÀü¿¡ Á÷¸éÇß´Ù. ÀÎÅÍ³Ý ¿ª½Ã µîÀå ÃÊ±â¿¡´Â ´º½º ¹Ìµð¾î·Î¼ÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» ÀÎ½ÄÇÏ´Â »ç¶÷ÀÌ ¸¹Áö ¾Ê¾Ò´Ù.
¿ì¼± ÄÄÇ»ÅÍ º¸±Þ·üÀÌ ³ôÁö ¾Ê¾Ò°í Àü±¹ÀûÀÎ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ °®ÃßÁö ¸øÇØ¼, ¿µÇâ·Â ÀÖ´Â ´º½º¹Ìµð¾î·Î ºÎ°¢µÉ °Í °°Àº ±â¹Ì´Â º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·± »óÈ²¿¡¼ 1997³â ¿ÜÈ¯À§±â·Î ÀÎÇÑ ±¹Á¦ÅëÈ±â±Ý(IMF)Ã¼Á¦´Â ÀÎÅÍ³Ý´º½º »ê¾÷ ¹ßÀüÀÇ ¹Ø°Å¸§ÀÌ µÈ´Ù.
±¤°íÁÖµéÀº Á» ´õ Ä¡¹ÐÇÑ ±¤°íÈ¿°ú ºÐ¼®À» ÅëÇØ ´ëÁß¿¡°Ô ±¤°íÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹Ìµð¾î¸¦ Å½»öÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
IMF ´ç½Ã ÀÎÅÍ³Ý ¾÷°èµµ ¾î·Á¿üÁö¸¸ ´º½º¹Ìµð¾î·Î ¼ºÀåÇÏ´Â ¹Ø°Å¸§ÀÌ µÆ´Ù. ¶Ç ÀÎÅÍ³Ý ¾ð·ÐµéÀÌ »çÈ¸Àû ÀÌ½´µéÀ» ¿©·ÐÈÇÏ´Â µ¥ ¼º°øÇß´ø Á¡ÀÌ ´º½º¹Ìµð¾î·Î ¼º°øÇÏ´Â ¿øµ¿·ÂÀÌ µÇ¾ú´Ù.
´º½º »ýÅÂ°è¿¡¼ ´º½º Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®ÀÇ µîÀåÀÌ ¶Ç ´Ù¸¥ º¯ÇõÀ» ºÒ·¯¿Ô´Ù. Æ÷ÅÐÀÇ ´º½º °ø±ÞÀº ½Å¹®°ú ¹æ¼Û, ÀâÁöÀÇ ´Ù¾çÇÑ ´º½º ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦°ø¹Þ¾Æ ÀÌ¸¦ Àç¹èÄ¡ ÇÏ¸é¼ ¿Â¶óÀÎ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ½Ã¼±À» ²ø¾î¸ð¾Ò´Ù.
ÀÌÃ³·³ Æ÷ÅÐÀ» ÅëÇØ ´º½º¸¦ Á¢ÇÏ´Â µ¶ÀÚµéÀÌ ½Å¹® ±¸µ¶À» ÁßÁöÇÏ´Â Çö»óÀÌ ¹ú¾îÁö±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ½Å¹®±¸µ¶ÀÚ°¡ ±Þ°¨ÇÏ¸é¼ ±¤°í·áµµ ÁÙ¾îµå´Â ¾Ç¼øÈ¯ÀÌ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
¿©±â¿¡´Ù ½º¸¶Æ®ÆùÀÇ º¸±ÞÀ¸·Î Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ¹«·á·Î ´º½º¸¦ ÀÐ´Â Ã»³â µ¶ÀÚµéÀÌ ±ÞÁõÇß´Ù. ÀÎÅÍ³ÝÀº ÃëÀç °üÇà¿¡µµ ¸¹Àº º¯È¸¦ °¡Á®¿Ô´Ù. ¹ß·Î ¶Ù´Â »çÈ¸ºÎ ±âÀÚµéµµ ¸ÅÀÏ ¾ÆÄ§ ÀÎÅÍ³ÝÀ» Ã¼Å©ÇÏ°í ÃëÀç¿¡ ³ª¼±´Ù.
½Å¹®»çµéÀº Á¾ÀÌ½Å¹®ÀÇ »ýÁ¸À» À§ÇùÇÏ´Â ÀÎÅÍ³ÝÀ» Àû±Ø È°¿ëÇÏ´Â »óÈ²¿¡ ÀÌ¸£°Ô µÇ¾ú´Ù.
Á¾ÀÌ½Å¹®Àº ±×»çÀÌ ´Ù¸¥ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ Â÷º°È·Î ÀÚ½Å¸¸ÀÇ Æ¯Â¡À» ¿ä±¸¹Þ°í ÀÖ´Ù. »ç¶÷µéÀº Á¾ÀÌ½Å¹® µ¶ÀÚÀÇ ±Þ°¨À» ±Ù°Å·Î Á¾ÀÌ½Å¹® ´º½º°¡ µðÁöÅÐ ´º½º ¼Òºñ·Î ´ëÃ¼µÉ °ÍÀÌ¶ó°í Àü¸ÁÇÑ´Ù. ±×·¯³ª µ¶ÀÚµéÀº Á¾ÀÌ½Å¹®¿¡¼ ¿Â¶óÀÎ ½Å¹®À¸·Î °ð¹Ù·Î ÀÌÁÖÇÏ±âº¸´Ù´Â Áß°£Áö´ë¿¡ ¸Ó¹«´Â ¼ÒºñÀÇ ÇÏÀÌºê¸®µå(hybrid)¼ºÇâÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ¼º±ÞÇÑ ¿Â¶óÀÎÈ´Â ¿ÀÈ÷·Á ½Å¹®ÀÇ ¿µÇâ·ÂÀ» °¨¼Ò½ÃÅ°´Â °æ¿ìµµ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±âÀÚµéÀÌ Á» ´õ ½ÉÃþÀûÀÎ ´º½º¿¡ ÆÄ°íµå´Â Çü½ÄÀ¸·Î È¿À²¼ºÀ» ±âÇÏ´Â ÇÏÀÌºê¸®µå Àú³Î¸®ÁòÀÌ ±× ¿¹¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
Á¾ÀÌ½Å¹® ¼ºÀåÀÇ ±Ù¿øÀû ÇÑ°è´Â ¿µ»ó¿¡ ÀÍ¼÷ÇÑ MZ¼¼´ë¿ÍÀÇ °áº°ÀÌ´Ù. ±×·¸´Ù°í ±×µéÀ» Æ÷±âÇÑ´Ù¸é Á¾ÀÌ½Å¹®Àº ¿µ¿øÈ÷ ¼³ ÀÚ¸®¸¦ ÀÒÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù.
Á¾ÀÌ½Å¹®ÀÌ ´Ù½Ã µ¶ÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀ» µÇµ¹¸®±â À§ÇØ¼´Â ²ÙÁØÈ÷ µ¶ÀÚµéÀÇ °ü½É»ç¸¦ ÆÄ°íµé¾î¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀº µ¶ÀÚ Á¤º¸ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ º£ÀÌ½ºÈÀÌ´Ù.
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