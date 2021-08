vinegar n. 식초

[vínigər] (연상). 속이 빈 이거 (→비니거) 식초 병이냐?

Would you like oil and vinegar on your salad?



샐러드에 기름과 식초를 넣어 드릴까요?

pepper n. 후추: 고추(red pepper);

[pépər] (연상). 식탁의 페이퍼 (냅킨) 옆에는 후추 (→페퍼) 병이 놓여 있어.



Add salt and pepper at the end.소금과 후추는 마지막에 넣으세요.

herb n. 풀. 약초. 약용 식물

[həːrb] (연상). 허브 (→허:브)큐’라는 사탕은 여러 가지 약초 로 만들었지?

Do you prefer dried or fresh herbs to cook with?

요리할 때 양념 식물로 마른 것을 쓰니,

아니면 신선한 것으로 쓰니?

