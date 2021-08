[기적의 영단어 토익단어편(94)] blend, peel, recipe

blend v. 혼합하다 n. 혼합, 혼합물 ant. sort 분류하다

[blend] (연상). 브랜드 (→브렌드) 커피는 혼합하여 만든 커피다.

She blended the sugar, eggs, and flour.



그녀는 설탕, 계란, 밀가루를 잘 섞었다.green blended with blue 파란색이 섞인 녹색

peel n. (채소․과일 등의) 껍질 v. 껍질을 벗기다

[piːl] (연상). 동물의 껍질 을 벗기면 필 (피를)(→피일) 흘린다.

Wash but don't peel the sweet potato.



고구마 껍질을 벗기지 말고 씻으세요.



recipe n. 요리법; 방안[비법]

[résəpìː] (연상). 요리법 의 첫째는 생고기에서 피를 빼내는 것이다.

그래서 요리사는 옆 사람보고 늘 물었다. “(빼) 냈어 ? 피 ?”(→레시피)

The dish is made to a traditional Korean recipe.

그 음식은 전통적인 한국의 요리법으로 만들어진다.

What's your recipe for success? 당신의 성공 비결은 무엇인가?

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의