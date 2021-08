[±âÀûÀÇ ¿µ´Ü¾î ÅäÀÍ´Ü¾îÆí(96)] appetite, skip, stew

appetite

[ǽpitàit]

n. 식욕; 욕구

연상. 애들의 피, 즉 애 피 를 타이트 (tight, 단단하게)(→애피타이트)하게 하는 것은 식욕 이다. (식욕이 피를 건강하게 한다는 뜻)

He had no appetite and began to lose weight.

그는 식욕을 잃고 체중이 줄기 시작했다.

skip [skip]

v. (식사를) 거르다; 빠뜨리다. 뛰어넘다.

연상. ski ( 스키)의 입 (앞부분)(→스킾)은 장애물을 뛰어넘는다 .

I'm trying to lose weight, so I'm skipping lunch today.

나는 살빼기 작전 중이라 오늘 점심은 거를 거야.

stew [stjuː]

v. (약한 불로) 끓이다. n. 스튜요리

연상. 약한 불로 끓인 스튜요리를 좋아하는 스튜 어디스 (→스튜) 친구가 있었지.

The beef needs to stew for two hour.

쇠고기는 두 시간 동안 끓여야 한다.

