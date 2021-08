▲ 부산 사하구 하단동 동아대 승학캠퍼스 전경.

동아대학교(총장 이해우)는 최근 화학공학과 BK-21 FOUR(4단계 두뇌한국21) 교육연구단(단장 이헌상 교수) 주관으로 ‘초정밀화학소재 분야 석학 초청 워크숍’을 온라인으로 개최했다고 17일 밝혔다.



이번 워크숍에는 △박민 한국과학기술연구원(KIST) 박사(초정밀 복합재료 산업 상용화) △이건웅 한국전기연구원(KERI) 박사(탄소-금속 기반 복합재료의 산업 상용화 연구) △고현협 울산과학기술원(UNIST) 교수(전자 피부 및 웨어러블 센서) 등 초정밀화학소재 산업 상용화 및 학술연구 분야에서 국내 최고 석학급 연사들이 초청됐다.



또한 동아대 서정화(반도체학과)·사정훈(화학공학과)·손종우(화학과) 교수의 강연도 이어졌다.BK-21 Four 교육연구단장인 이헌상 교수는 “이번 워크숍에는 동아대 교수 및 대학원생 등 60여 명이 참여해 관련 분야 연구동향에 대한 심도 있는 토론과 동남권 소재·부품 분야 산업 발전을 위한 논의가 이뤄졌다”며 “국내 최고 석학들이 초청된 이번 워크숍을 통해 지역의 초정밀화학 관련 분야 우수 인재양성에도 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.한편 동아대 화학공학과 두뇌한국 교육연구단은 ‘초정밀 화학소재 엔지니어링’ 분야 석·박사급 연구인력 양성을 목표로 동남권 소재 기업과 연계한 프로그램을 운영하고 있다.교육연구단은 올해 상반기 ‘어드밴스트 펑크셔널 머터리얼즈(ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS, IF 18.8)’와 ‘미국 화학공학회지(AICHE)’, ‘네이쳐 커뮤니케이션즈(Nature communications, IF 14.9)’, ‘케미컬 엔지니어링 저널(Chemical Engineering Journal, IF 13.3)’ 등 관련 분야 최고 저널에 연구실적을 게재하는 성과를 올렸다.부산 / 김성대 기자

