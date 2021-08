bitter [bítər]

n. (맛이)쓴; 쓰라린(painful); (비평 등이) 신랄한

(연상). 네가 나의 팔을 비트 (→비터)니 팔이 쓰라리고 입맛은 쓰다 .

The food leaves a bitter taste in the mouth.



그 음식은 먹으면 입에 쓴 맛이 남는다.

tender [téndəːr]

a. (고기 따위가) 부드러운; 상냥한

(연상). 누구에게나 ten (10개)을 더 (→텐더) 달라고 할 땐

부드럽게 말해야 한다.



The meat is tender and lacks fat.고기의 육질이 부드럽고 지방질도 적다.



leftover [léftòuvəːr]

n. 남은 음식; 잔존물

(연상). left (남아서) 식탁 over (위에)(→레프토우버:)

있는 것이 남은 음식 .

My mother often eats leftover food.

어머니는 가끔 남은 음식을 먹는다.

