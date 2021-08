cuisine [kwizíːn]

n. 독특한 요리; 요리솜씨

(연상). 요즘 독특한 요리 를 뜻하는 퀴진 (→퀴지인)이란 이름의

음식점이 많아요. 예를 들어 홍대 앞 퀴진 라따뚜이 같은.



The restaurant is noted for its excellent cuisine.그 식당은 요리 솜씨가 좋기로 유명하다.



connoisseur [kɑ̀nəsə́ːr/-súər]

n. (음식, 미술의)감식가, 감정가



칸

서

감식가

(연상). 여러 가지 음식을 따로따로 여러에 넣(어)(여러 칸에넣어두고)(→칸너서:) 하나씩 꺼내 맛을 보는 사람이이다He is a wine connoisseur. 그는 와인 감식가다.

perishable [périʃəbəl]

a. 부패하기 쉬운; 말라죽기 쉬운

(연상). ① 음식이 멸망(perish)할 수 있다(able) (→페리서벌)

는 것은 부패하기 쉽다 는 뜻이다.

Fruit, vegetables and meat are perishable foods. 과일과 야채, 그리고 육류는 부패하기 쉬운 식품이다.

