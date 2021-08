▲ 김지영작

울산남구문화원이 운영하는 창작스튜디오 장생포고래로131은 지역작가발굴 전시지원 프로그램 두 번째 전시로 이달 24일부터 내달 1일까지 ‘김지영개인전’을 연다.

김지영 작가는 이번 전시에서 매일 다양한 사람을 만나고 그들의 얼굴을 바라본 시간의 기억 속에 그들의 왜곡된 상태를 새롭게 변형된 이미지들로 제시한다. 그 이미지들은 이 세상에 존재하는 얼굴이 아니기 때문에 묘한 감정을 느끼게 한다. 작가는 “카메라를 바라보았던 의미 없는 시선, 사진 속에 남은 이미지, 그리고 지금 사진을 바라보고 있는 사람. 이미 사라진 그 시간과 포즈 앞에서 우리는 무엇을 찾을 수 있는가”라고 물음을 던진다.



김지영 작가는 경일대학교 조형대학 사진영상학부를 졸업했다.울산젊은사진가협회·울산 N studio대표로 있다. 2013 Nature or True Nature(영상아트갤러리)를 시작으로, 지난해 2020 Look for me(어라운드 울산)까지 네 차례에 걸쳐 개인전을 펼쳤다.전시장은 코로나19 바이러스 감염증 예방을 위해 갤러리 내 손소독제 구비하고 참여자 체온 측정, 마스크 착용을 의무화 한다. 오전 10시-오후 5시 관람 가능(법정공휴일 휴관) 문의 052-700-1310.

