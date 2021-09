chef [ʃef]

n. 주방장; 요리사, 쿡(cook)

(연상). 화재나 세균으로부터 주방을 늘 세이프 (safe; 안전한)(→셰프)

곳으로 해야 하는 사람이 주방장 이다.



A chef's knife is very expensive.전문 요리사가 사용하는 칼은 비싸다.

beverage [bévəridʒ]

n. 음료(drink), (보통 물 이외의) 마실 것

(연상). 음료 를 많이 마시면 배 버리지 (→베버리지)!(배 탈이 나지요)



They don't sell any alcoholic beverage at that store.그 가게에선 알코올음료를 팔지 않는다.

starch [stɑːrtʃ]

n. 녹말, 전분

(연상). 식품 중에서 스타 취 (→스타:취)급 받는 것이 녹말이다.

그래서 인기 스타 들이 취 (→스타:취)하는 식품이 녹말이다.

There's too much starch in your diet.

당신 식사엔 녹말이 너무 많이 포함되어 있다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의