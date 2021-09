indigenous [indídʒinəs]

a. 지역 고유의, 토착의(native), 원산의

(연상). 인디언들은 지녀서 (→인디지너스), 지역 고유의 특징 을!

The food is indigenous to Korea.

그것은 한국 고유 음식이다.

voracious [vouréiʃəs]

a. 게걸스레 먹는, 식욕이 왕성한; (새로운 정보를)열렬히 탐하는



볼에 있어서

식욕이 왕성하다.

(연상). 그 동물은 미각돌기가 입안 쪽(→보우레리셔스)He is a voracious eater and his wife is a voracious reader.그는 식욕이 왕성한 사람이고 그의 아내는 열렬한 독서광이다

devour [diváuər]

v. 게걸스럽게 먹다; (바다․어둠 따위가) 삼켜 버리다

(연상). 영화에서 악마 디브 (dev)가 our (우리 인간를)(→디바워)

게걸스럽게 먹는다. (dev=devil 악마)

He devoured the food greedily. 그는 음식을 게걸스럽게 먹었다.

High wave devoured the ship. 높은 파도가 배를 삼켜 버렸다.

