vehicle [víːikəl]

n. 운송 수단, 차, 탈것. 비커

(연상). 어린이들이 실험실의 비컬 (비커(beaker)를)(→비:컬)

보고 장난감 탈것 으로 생각한다.



Language is the vehicle of thought.언어는 사상의 전달 수단이다.

immigration [ìməgréiʃən]

n. (입국) 이주; 입국; (공항․항구 등에서의) (출) 입국 심사

(연상). 이미 그 레이슨 (race는; 민족은)(→이미그레이션)



이주했다

다른 나라로.(이스라엘 민족이 나른 나라로 이주했다)There are laws restricting immigration into the US.미국으로 오는 이민자 수를 제한하는 법률이 시행되고 있다.

fare [fɛər]

n. 운임, 요금

(연상). 운임 은 언제나 fair play(공정한 경기)할 때와

마찬 가지로 페어 (fair, 공정)해야 하기 때문에 fare (→페어)다.

Train fares are going up again. 기차 요금이 다시 오르고 있다.

