[기적의 영단어 토익단어편(102)] transfer, pedestriane, emigrate

transfer [trænsfə́ːr]

v. 갈아타다; 옮기다 n. 환승, 이전

(연상). 저장된 전기를 트랜스 (변압기)가 퍼 내(→트랜스퍼)서 다른 곳으로 옮긴다.

At Boston, we transferred from a train to a bus.



보스턴에서 우리는 기차에서 버스로 갈아탔다.

pedestrian [pədéstriən]

n. 보행자 a. 도보의

(연상). 피대( 동물 가죽으로 만든 손가방)를 들고 스트릿 (street, 거리) 언 저리(→퍼데스트리언)을 지나는 사람이 보행자 다.



Pedestrian should be careful in crossing the street.보행자는 거리를 횡단할 때 주의해야 한다.

emigrate [émigrèit]

v. (타국으로)이주하다 (반) immigrate 이주해 오다

(연상). 에미 는 그 rate( 비율)(→에미그레잇)을 통과해서 미국으로 이주했다 . (신청자가 많아 비율이 높았다.)

His grandfather emigrated from Korea to Hawaii.

그의 할아버지는 한국에서 하와이로 이주했다.

