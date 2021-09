freight

n. 화물 v. 화물을 싣다



(연상). 옛날엔 놀이터가 없어서 주로 화물 을 쌓아둔 곳을

플레이터 (play터·놀이터)(→프레이트)로 쓰기도 했었지.

The ship had a freight of coal.

그 배는 석탄 화물을 싣고 있었다.

navigate

v. 항해하다, 비행하다; 조종하다



(연상). 자동차에 네비게이션 (→네비게이트)은 배가 항해하듯

이 자동차가 거리를 항해하다 는 뜻이다.

The steamer navigates around the world.

그 증기선은 세계 전역을 항해한다.

avenue

n. 대로, 큰 길(남북으로 된)



(연상). 애 버 리는 뉴욕(→애버뉴ː)의 큰 길 .

(불량배가 많아서 자칫하면 애 버릴 수 있기 때문에)

Working hard is an avenue to success.

열심히 일하는 것이 성공에 이르는 길이다.

