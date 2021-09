[고래도시 울산, 고래바다쉼터 1번지를 꿈꾼다] (3) 자연방류 시대적 과제…고래바다쉼터가 필요하다

국내 1호 고래바다쉼터 후보지로 거론되고 있는 울산 울주군 송정항.

“돌고래 ‘先 자연 방류-後 관광자원화’ 고민해야”

캐나다, 수족관 사육 금지 앞장

2015년 12월 관련법 국회 제출

기업 기부·어부 전폭적 지원에



울산 송정항 등 바다쉼터 후보지 거론

어민 보상 등 넘어야 본 궤도 오를 듯

해수부-동물보호단체 ‘방류’ 공감 속

‘최소한의 수익’ vs ‘안정 우선’ 이견



지난 8월 제주 고래체험시설 ‘마린파크’의 마지막 돌고래 ‘화순이’가 결국 좁은 수조에서 생을 마감했다. 시민사회단체 등에서 마지막 남은 화순이의 자연 방류를 위해 끊임없이 지자체와 시설에 집회와 방문 등으로 문을 두드렸지만 죽고나서야 수족관 문턱을 넘게 된 것이다. 지난해 8월 ‘안덕이’, 9월 ‘달콩이’, 올해 3월 ‘낙원이’에 이어 1년 만에 무려 4마리의 돌고래가 한 시설에서 폐사한 건데, 이대로라면 수족관에 남아있는 돌고래들도 방류시 적응하지 못할 것을 우려하기 보다는 어떻게든 자연으로 돌려보내려는 노력이 필요해 보인다. 편집자 주



울산 고래생태체험관 수족관에서 생활하고 있는 돌고래의 모습.





#동물보호에 대한 인식변화



지난 십수년 동안 수족관 돌고래들이 잇따라 폐사하면서 돌고래의 자연 방류 여론은 점점 들끓고 있다. 과거와 달리 동물보호에 대한 사회적 인식도 점차 높아지면서 사육·유흥거리가 아닌 반려·공생의 개념이 자리하기 시작했다.



그런데 당장 방류를 한다고 해도 갈 곳이 없다. 수족관에서 생육하면서 야생성을 잃은 상태라 바다에서의 생존 자체가 어렵기 때문이다.



이에 정부도 지난 1월 수족관관리종합계획(2021~2025년)을 통해 고래류 신규 사육·전시 금지, 올라타기 만지기 등 동물복지 저해행위 금지를 공식화했다. 그리고 자연으로 방류하기 위해 전국 돌고래수족관 7곳, 환경단체 7곳과 협의체를 구성해 자연적응훈련과 생존을 위한 고래바다쉼터 후보지 실사에 나섰다.

포트 힐포드 베이의 바라초이스 섬 주변 약 44만5,154㎡면적의 바다. 출처 The Whale Sanctuary Project

아이슬란드 소재 벨루가 전용 바다쉼터의 모습. 출처 Beluga Whale Sanctuary







#캐나다 고래 보호구역 프로젝트



고래류 보호를 위한 고래바다쉼터 조성은 한국보다 먼저 돌고래 전시와 공연을 시작한 영국, 캐나다, 미국, 이탈리아 등에서 먼저 나섰다.



특히 최근 캐나다의 사례가 눈에 띄는데, 지난 2015년 12월 고래류의 수족관 사육을 금지하는 법안(Bill S-203 Ending the Captivity of Whales and Dolphins Act)이 국회에 제출됐고 2021년 8월 현재 고래바다쉼터 위치를 선정하고 조성작업에 한창이다.



고래바다쉼터를 조성하고 있는 ‘고래 보호구역 프로젝트’(The Whale Sanctuary Project)는 오락 시설(돌고래 쇼장 등)에서 은퇴하거나 바다에서 구조돼 재활 또는 영구 치료가 필요한 고래류를 위해 북미의 해변 보호구역을 만드는 조직이다. 이들은 워싱턴 주, 브리티시 컬럼비아, 노바 스코샤 등 수백 곳을 조사했고, 2020년 2월 노바스코샤 포트 힐포드(Nova Scotia Port Hilford)를 최적지로 선택했다. 포트 힐포드 베이(Port Hilford Bay)의 바라초이섬(Barachois Island) 주변에 최대 수심 18m, 약 44만5,154㎡면적의 쉼터를 조성하는데, 이를 위해서는 1,200~1,500만 달러(142~178억원), 6~8마리의 고래를 돌보는데 연간 200만 달러(24억원)의 비용이 들 것으로 예상하고 있다. 해당 지역을 선정하기까지는 인근 바다에서 랍스터를 잡는 어부들의 전폭적인 지원도 함께 했다.



고래바다쉼터로 거론된 고성군 앞바다 상괭이 해상생물보호구역의 전경. 고성군 제공

이 사업의 시작은 글로벌 베이비 제품 회사인 Munchkin, Inc.에서 20만 달러를 초기 기부하면서 시작됐는데, 이 회사는 쉼터 조성까지 총 100만 달러의 기부를 약속한 것으로 알려졌다.보호구역에는 방문자 센터, 자연 산책로 및 전망명소가 있는데, 학교 및 박물관과 협력해 보호구역의 고래와 야생고래에 대한 교육 프로그램을 제공할 예정이며, 이 프로그램 수익과 기부금 등으로 운영비를 마련할 계획이다.





#국내 1호 고래바다쉼터는 어디에



올해 초 해수부가 고래바다쉼터 후보지로 울산 울주군 송정항을 현장 실사하고 지난 6월에는 제주 서귀포시 성산읍 성산포를 실사했다. 송정항의 경우 지난 2004년 9월 어촌정주어항으로 지정돼 방파제, 물양장, 선양장, 낚시터 등이 설치돼 있다. 이 때문에 방파제 안쪽으로 이미 어항이 형성돼 있는 구조인데, 고래바다쉼터 공간으로 활용하기에는 안정적인 곳이라는 평을 받았다. 다만 현재 어항으로 이용되고 있어 어민들에게 이를 보전해야 하는 점이 가장 큰 과제다. 또 접근성이 좋은 점은 쉼터에서 서식하게 될 고래들에게 스트레스를 주는 요소가 될 수 있어 이 문제도 고민해야 할 부분이다.



성산포는 수심이 낮은 것과 이곳 역시 어민들을 위한 어항 보전 등이 문제로 남아있다.



이 외에도 전남 여수, 경남 남해, 경남 고성 등이 거론됐다. 특히 경남 고성은 이미 상괭이 보호구역이 있어 인근에 돌고래 바다쉼터를 만들면 시너지 효과가 있을 것으로 예상됐으나, 이 곳역시 어민들의 어업권에 대한 보상문제 등이 넘어야 할 과제로 남았다.







#동물보호를 위한 현실과 이상



해수부도 동물보호단체도 돌고래 방류의 필요성에 대해서는 동일한 입장을 가지고 있다. 다만 이를 위해 조성되는 고래바다쉼터의 운영문제를 두고는 ‘현실’과 ‘이상’의 차이로 일부 의견이 갈리고 있다. 해수부는 쉼터 조성 예산, 쉼터 운영비 등 실질적인 현안을 고려하지 않을 수 없는 입장이다. 이 때문에 쉼터의 최소한의 관광자원 활용에 대해서도 고려할 수 밖에 없다. 특히 쉼터를 조성한다면 지자체와의 매칭사업을 통해 진행할 확률이 높은데, 밑 빠진 독에 물을 붓는 사업을 세금으로 할 수는 없는 노릇이다.



반면 동물보호단체 등은 돌고래 등의 보호와 안정을 최우선으로 하다 보니 같은 환경조건이라면 인적의 접근이 어려운 곳을 선호하고 있다. 그런데 이런 조건이라면 관광자원화는 불가능하다.



핫핑크 돌핀스 조약골 대표는 “고래바다쉼터를 조성해 수족관에 갇혀있는 고래들을 자연으로 방류하는 목적은 지켜져야 한다”며 “다만 현실적인 부분을 무시할 수는 없다. 고래들이 스트레스를 받지 않는 선에서 관광자원화가 가능하다면 이를 반대할 생각은 없다”고 말했다.

글 = 김상아 기자

사진 = 이남동 기자

The Whale Sanctuary Project 홈피 참조

Beluga Whale Sanctuary 홈피·고성군



※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

