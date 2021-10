울산문화재단은 10월 1일부터 10월 3일까지 울산문화예술회관에서 ‘함께 문화예술교육’을 주제로 2021년 울산문화예술교육 주간 행사를 개최한다.



이번 행사는 유네스코 총회에서 선포한 ‘세계문화예술교육 주간’을 연계해 울산의 고유한 다양성과 공존의 가치를 실현하기 위한 문화예술교육 전시 및 체험 등으로 구성된다.



문화예술교육 전시 프로그램인 ‘아트프로젝트 「세 개의 세계」’는 울산 청년 예술가 4인이 참여한 미디어아트 소재의 다양한 문화 존중이라는 주제로 열리는 전시다. 다양한 문화를 존중하고 보호하고자 하는 의미와 울산의 삶과 풍경을 작가들의 시선으로 울산 시민에게 전달한다는 기획의도다.참여 작가와 전시 작품은 백다래 ‘The Harmony of Wave’(파도의 조화), 김정민·금정훈·김지형 ‘Conservation of various cultures’(다양한 문화의 보존), ‘Conservation of environment’(환경 보존) 이다.문화예술교육 체험 프로그램인 ‘문화예술교육 놀이터’는 참가자들에게 일상의 평범한 물건에 다양한 생각을 표현한 예술체험을 지원한다. 올해 울산문화재단에서 주관하는 문화예술교육 지원사업의 6개 운영단체 및 기관이 직접 기획한 문화예술교육 체험키트를 유형별로 엮어 제공한다.키트명 및 참여 단체로는 꼼지락놀이터(감성공작소), 상상더하기 프로젝트(통합예술교육연구소 나르샤), 우당탕탕 보물섬으로 돛단배의 모험!(극단 마음과 마음), 말랑 말랑 내 마음의 색(무용에듀인), 지우개스탬프로 꾸미는 나만의 엽서 만들기(문화예술교육연구소 별고래), 정조, 가마에 오르다(울산예술교육연극연구소) 이다.울산문화재단 관계자는 “코로나19 상황이 지속돼 시민들이 문화예술교육을 경험할 기회가 많이 줄어 안타깝다”며, “이번 프로그램을 통해 시민들의 일상에 문화예술로 활력이 생길 수 있는 소중한 기회가 되었으면 한다”고 밝혔다. 행사에 대한 문의는 울산문화재단 문화예술교육팀(052-259-7921)으로 하면 된다.한편, 시민들이 문화예술교육을 주제로 궁금한 질문댓글을 모아 울산 지역의 문화예술교육 전문가들이 답변한 ‘묻고 답하다 문화예술교육편’영상이 10월 1일(금) 울산문화재단 유튜브 채널을 통해 공개된다.

<저작권자 © 울산매일, 무단 전재 및 재배포 금지> 저작권 문의