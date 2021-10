baggage [bǽgidʒ]

n. 수하물 cf. (영국 영어) luggage

(연상). 수하물 을 넣어 다니는 것이 바로 bag (가방) 이지 (→배기지)!

Where do we check in our baggage?



수화물은 어디에서 탁송하나요?a baggage check 수화물 물표. a baggage office 수하물 취급소



booking [búkiŋ]

n. 예약(reservation); 장부 기입



예약

book

booking

(연상).(메모하는 책)에 적어야 하니까(→부킹)이다.We made the booking three month ago.우리는 석달 전에 예약을 했다.파. book v. 예약하다; 장부에 기입하다.

package [pǽkidʒ]

n. 꾸러미, 소포 v. 포장하다

(연상). 패키지 (→패키지) 여행은 여행사가 여행지, 항공권, 숙박 등을 짐 꾸러미 처럼 하나로 엮어서 관리하는 여행이다.

Please package it neatly. 예쁘게 포장해 주세요.

