terminate [tə́ːrminèit]

v. 끝내다; 종결시키다; 기한이 끝나다.

(연상). 영화 터미네이터(→터미네이트)는 종결시키는 사람이란 뜻이다.

The contract of employment was abruptly terminated.



그 고용 계약은 갑작스럽게 끝났다.



amenity [əménəti]

n. 편의시설; (장소·기후의) 쾌적함; (사람이) 상냥함



(연상). a(어떤) men이(사람들이) 티(셔츠)(→어메너티)를 넣어 두는 곳이 바로 편의시설이다.The hotel is furnished with all the amenities.그 호텔은 온갖 편의 시설이 다 갖춰져 있다.

souvenir [sùːvəníə]

n. 기념품, 선물

(연상). 가는 곳마다 수번(=여러번) 이어(→수:버니어)서 사게 되는 것이 기념품이다.

I promise to bring my wife a pretty souvenir.

나는 아내에게 예쁜 기념품을 사 주기로 약속했다.

